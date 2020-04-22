Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Sosyal mesafesiz ramazan alışverişi
Ramazan ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş için Fatih Kadınlar Pazarı'na akın edenler sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
Giriş Tarihi: 22.04.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 17:45
Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Sosyal mesafesiz ramazan alışverişi
Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Sosyal mesafesiz ramazan alışverişi
Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Sosyal mesafesiz ramazan alışverişi
Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Sosyal mesafesiz ramazan alışverişi
Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Sosyal mesafesiz ramazan alışverişi