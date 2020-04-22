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Haberler Galeri Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Sosyal mesafesiz ramazan alışverişi

Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Sosyal mesafesiz ramazan alışverişi

Ramazan ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş için Fatih Kadınlar Pazarı'na akın edenler sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Giriş Tarihi: 22.04.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 17:45
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Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Sosyal mesafesiz ramazan alışverişi
Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Sosyal mesafesiz ramazan alışverişi

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 İl ve Zonguldak il sınırlarında 22 Nisan günü saat 24.00 ila 26 Nisan Günü saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, vatandaşların sokağa çıkmalarını kısıtladı.

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Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Sosyal mesafesiz ramazan alışverişi
Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Sosyal mesafesiz ramazan alışverişi

Ancak yarın başlayacak ve 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı öncesi ramazan hazırlıklarını tamamlamak üzere Fatih Kadınlar Pazarı'na akın eden vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

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Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Sosyal mesafesiz ramazan alışverişi
Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Sosyal mesafesiz ramazan alışverişi

Dükkanların önlerinde ve içlerine çok yakın mesafede ve temas halinde alışveriş yapan bazı vatandaşların, maske takmaması dikkat çekti.

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Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Sosyal mesafesiz ramazan alışverişi
Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Sosyal mesafesiz ramazan alışverişi

Öte yandan kendini korumak için etrafını bariyerlerle çeviren bir zabıta, alışveriş yapan vatandaşlara maske dağıtarak, uyarılarda bulundu.

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Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Sosyal mesafesiz ramazan alışverişi
Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Sosyal mesafesiz ramazan alışverişi