Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Sosyal mesafesiz ramazan alışverişi

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 İl ve Zonguldak il sınırlarında 22 Nisan günü saat 24.00 ila 26 Nisan Günü saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, vatandaşların sokağa çıkmalarını kısıtladı.