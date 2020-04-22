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Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri günümüzde hala televizyon kanallarında sık sık yayınlanmaya devam ediyor. Peki filmleri izlerken çekim hatalarını fark ettiniz mi? Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Sunal'ın 'Rıfkı' karakterini canlandırdığı 'Üç Kağıtçı' filmdeki çekim hatası görenler şaşırttı. İşte 40 yıl sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmdeki şaşırtıcı çekim hatası...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 16:38
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Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!
Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!

Kemal Sunal'ın yıllar önceki Yeşilçam filmlerindeki hatalar tek tek ortaya çıktı. Sadece Kemal Sunal'ın değil Yeşilçam'daki birçok filmde olan çekim hataları herkesi şaşkına çevirirken, Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki hatalar dikkat çekti. İşte Yeşilçam ve günümüz dizi-filmlerindeki hatalar.

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Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!
Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!

Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 1981 yılında çekilen Üç Kağıtçı filminde merhum Kemal Sunal Rıfkı karakterini canlandırmıştır.

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Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!
Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!

Filmde Rıfkı'nın gönlünü verdiği kadın oyuncunun annesinin aynı sahnede kıyafetinin değiştiği yıllar sonra orta çıktı.

Rıfkı'nın masadan kalkıp evden çıktığı esnada kadın oyuncunun elbisenin değiştiği göze çarpıyor.

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Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!
Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!

İşte o sahne...

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Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!
Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!