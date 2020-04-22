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Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri günümüzde hala televizyon kanallarında sık sık yayınlanmaya devam ediyor. Peki filmleri izlerken çekim hatalarını fark ettiniz mi? Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Sunal'ın 'Rıfkı' karakterini canlandırdığı 'Üç Kağıtçı' filmdeki çekim hatası görenler şaşırttı. İşte 40 yıl sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmdeki şaşırtıcı çekim hatası...
Giriş Tarihi: 22.04.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 16:38
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Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!
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Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!
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Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!
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Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!
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Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!