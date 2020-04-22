Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi!

Kemal Sunal'ın yıllar önceki Yeşilçam filmlerindeki hatalar tek tek ortaya çıktı. Sadece Kemal Sunal'ın değil Yeşilçam'daki birçok filmde olan çekim hataları herkesi şaşkına çevirirken, Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filmindeki hatalar dikkat çekti. İşte Yeşilçam ve günümüz dizi-filmlerindeki hatalar.