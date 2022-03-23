Samsun’daki kardeşleri Türkiye konuşuyor! 16 milyar TL’lik dolandırıcılık: Bu para nereden geldi?

"BU KADAR PARANIZ OLSA, SİZ DE SİLAH TAŞIRSINIZ"

Üzerinde silah bulunan Emre Gezek, polislere, "Bu kadar paranız olsa, siz de silah taşırsınız" dedi ve hesabındaki paralardan bahsetti. Polis olayı araştırınca milyarlarca liralık para transferi ortaya çıktı.