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Samsun’daki kardeşleri Türkiye konuşuyor! 16 milyar TL’lik dolandırıcılık: Bu para nereden geldi?

Samsun'da pompacılık yapan kardeşler, bir bankadan 16 milyar TL para çekti. Paranın bir kısmını kullanan ikili, kalanıyla da yakınlarının borçlarını ödedi. Herkes tek bir soruyu düşündü 'Bu para kimin?', 4 ihtimal var. İşte Türkiye'nin gündemine oturan vurgunun perde arkası…

Giriş Tarihi: 23.03.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 11:19
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Samsun’daki kardeşleri Türkiye konuşuyor! 16 milyar TL’lik dolandırıcılık: Bu para nereden geldi?

Türkiye'nin gündemine oturan olay Samsun'da gerçekleşti. Bir akaryakıt istasyonunda pompacılık yapan Recep ve Emre Gezek kardeşler, kısa süre içerisinde tesadüfen '16 milyar liralık' hesabın sahibi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Samsun’daki kardeşleri Türkiye konuşuyor! 16 milyar TL’lik dolandırıcılık: Bu para nereden geldi?

60 İŞLEMLE 16 MİLYAR TL HESAPTA

Yatırım hesaplarında paraları olmamasına karşın 'para çek' yazan menüye rastgele bir tutar yazan kardeşler, 2 günde 60-70 işlemle 16 milyar lirayı hesabına aktardı.

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Samsun’daki kardeşleri Türkiye konuşuyor! 16 milyar TL’lik dolandırıcılık: Bu para nereden geldi?

MASAJ DÖNÜŞÜ YAKALANDILAR

Bu paralarla telefon, 300 bin liralık otomobil aldı, akrabalarının borcunu kapattı. Tam 800 bin lirayı harcadı. Türkiye'nin gündemine oturan kardeşler, masaj dönüşü polis kontrolünde yakayı ele verdi.

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Samsun’daki kardeşleri Türkiye konuşuyor! 16 milyar TL’lik dolandırıcılık: Bu para nereden geldi?

"BU KADAR PARANIZ OLSA, SİZ DE SİLAH TAŞIRSINIZ"

Üzerinde silah bulunan Emre Gezek, polislere, "Bu kadar paranız olsa, siz de silah taşırsınız" dedi ve hesabındaki paralardan bahsetti. Polis olayı araştırınca milyarlarca liralık para transferi ortaya çıktı.

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Samsun’daki kardeşleri Türkiye konuşuyor! 16 milyar TL’lik dolandırıcılık: Bu para nereden geldi?

OLAYI ARAŞTIRMAK İÇİN EKİP KURULDU

İki kardeş, ruhsatsız silahtan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Polis, olayın banka ile 2 kardeş arasında olduğunu belirtip dosyayı kapattı. Şimdi dijital güvenlik uzmanları ve finans müfettişlerinden oluşan bir ekip olayı araştırıyor.