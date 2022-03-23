23 Mart 2022, Çarşamba
Samsun’daki kardeşleri Türkiye konuşuyor! 16 milyar TL’lik dolandırıcılık: Bu para nereden geldi?
Samsun'da pompacılık yapan kardeşler, bir bankadan 16 milyar TL para çekti. Paranın bir kısmını kullanan ikili, kalanıyla da yakınlarının borçlarını ödedi. Herkes tek bir soruyu düşündü 'Bu para kimin?', 4 ihtimal var. İşte Türkiye'nin gündemine oturan vurgunun perde arkası…
Giriş Tarihi: 23.03.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 11:19
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