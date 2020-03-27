Tarih belli mi? Kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak?

Kahvehaneler, kafeler ne zaman açılacak? Corona virüsü salgınını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Türkiye genelinde virüse karşı önlemler artırıldı. Virüsün yayılmasını önlemek için mücadele sürerken, Google'da en çok aranılanlar araında kapatılan mekanların ne zaman açılacağı oldu. Peki, kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 27.03.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 18:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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