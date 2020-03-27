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Tarih belli mi? Kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak?

Kahvehaneler, kafeler ne zaman açılacak? Corona virüsü salgınını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Türkiye genelinde virüse karşı önlemler artırıldı. Virüsün yayılmasını önlemek için mücadele sürerken, Google'da en çok aranılanlar araında kapatılan mekanların ne zaman açılacağı oldu. Peki, kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 27.03.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 18:00
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Tarih belli mi? Kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak?

Kahvehaneler, kafeler, spor salonları ne zaman açılacak Corona virüsü nedeniyle bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen corona virüsü tedbirleri konulu ek bir genelge ile 17 Mart itibarıyla belirlenen mekanlar kapandı. Peki, kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak? İşte detaylar...

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Tarih belli mi? Kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak?

KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Son günlerde arama motoru Google'da en çok aranılanlar arasında kapalı mekanların ne zaman açılacağı araştırılıyor. Ancak, kahvehaneler, spor salonları ve berberler gibi kapalı mekanların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı.

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Tarih belli mi? Kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak?

HANGİ MEKANLAR KAPALI?

Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.

İşte kapalı olan mekanlar:

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Tarih belli mi? Kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak?

Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,

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Tarih belli mi? Kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak?

Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,