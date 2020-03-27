Corona virüs karantinasında tüketilebilecek en sağlıklı 11 gıda

Bu zor günlerde hareketsiz yaşam sürdüğümüz için daha fazla lif elde edebilmeleri için beyaz ekmek, açma, simit gibi beyaz unlu ürünler yerine tam tahıllı ekmekleri, tahıllı bisküvi gibi atıştırmalıkları tercih etmeliyiz. Çünkü hareketsizlikle birlikte kabızlık gelişmekte ve çok yaygın görülmektedir."