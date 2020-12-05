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Haberler Galeri Son dakika | Bu plan şeytanın aklına gelmez! 400 bin liralık arabayı bu hale getirdi! Bakın neden

Son dakika | Bu plan şeytanın aklına gelmez! 400 bin liralık arabayı bu hale getirdi! Bakın neden

Son dakika | Bu plan şeytanın aklına gelmez! 400 bin liralık arabayı bu hale getirdi! Bakın neden... Diyarbakır'da bir kişi, aracına haciz geldiği için akılalmaz bir yönteme başvurdu. 400 bin liralık aracını parçalara ayıran şahıs, otomobilini icra satışında daha düşük bir fiyata geri satın aldı. Boş bir arazide aracın parçalarını tekrar birleştirmeye çalışan kişi, bu sefer yakayı ele verdi. İşte o anlar....

Giriş Tarihi: 05.12.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 15:04
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Son dakika | Bu plan şeytanın aklına gelmez! 400 bin liralık arabayı bu hale getirdi! Bakın neden

Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hacizlik olan bir sahış 400 bin TL'lik aracını parçalara ayırdı. Boş bir arazide jandarmaya yakalandı.

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Son dakika | Bu plan şeytanın aklına gelmez! 400 bin liralık arabayı bu hale getirdi! Bakın neden
Sur ilçesine bağlı kırsal Sarıkamış Mahallesi mevkisindeki boş arazide parçalara ayrılmış otomobili görenler, jandarma ekiplerini aradı.
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Son dakika | Bu plan şeytanın aklına gelmez! 400 bin liralık arabayı bu hale getirdi! Bakın neden
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, otomobilin çekiciyle araziye getirilip, bırakıldığını tespit etti.
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Son dakika | Bu plan şeytanın aklına gelmez! 400 bin liralık arabayı bu hale getirdi! Bakın neden
Kısa süreli araştırmalar sonunda aracın O.Ö.'ye ait olduğu ortaya çıktı.
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Son dakika | Bu plan şeytanın aklına gelmez! 400 bin liralık arabayı bu hale getirdi! Bakın neden
Gözaltına alınan O.Ö. ifadesinde, 400 bin lira değerindeki aracına haciz koyulduğunu söyledi.