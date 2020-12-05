Son dakika | Bu plan şeytanın aklına gelmez! 400 bin liralık arabayı bu hale getirdi! Bakın neden

Son dakika | Bu plan şeytanın aklına gelmez! 400 bin liralık arabayı bu hale getirdi! Bakın neden... Diyarbakır'da bir kişi, aracına haciz geldiği için akılalmaz bir yönteme başvurdu. 400 bin liralık aracını parçalara ayıran şahıs, otomobilini icra satışında daha düşük bir fiyata geri satın aldı. Boş bir arazide aracın parçalarını tekrar birleştirmeye çalışan kişi, bu sefer yakayı ele verdi. İşte o anlar....

