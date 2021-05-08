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Tam kapanmada hangi yasaklar var | Kritik gün geldi! Yeni yasaklar başlıyor! Hepsi kapanacak

Son dakika haberi... Türkiye 17 günlük tam kapanma döneminde. Virüsün yayılım hızı bu süreçte oldukça geriledi. Her geçen gün azalan vaka sayıları tam kapanma sonrası dönem için büyük umut veriyor. Aşılamada ciddi bir rakama ulaşan Türkiye, bu konudaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 17 günlük tam kapanma süresinin en kritik iki gününe girilirken, cumartesi ve pazar günleri yeni kısıtlamalar devreye alınıyor.

Giriş Tarihi: 08.05.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 09:48
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Tam kapanmada hangi yasaklar var | Kritik gün geldi! Yeni yasaklar başlıyor! Hepsi kapanacak
Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve yoğun bakım ünitelerindeki doluluğun ardından 29 Nisan akşamından itibaren başlayan tam kapanma döneminde 1 haftalık süreç geride kaldı. Salgınla mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağında yeni bir aşamaya gelindi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tam kapanmada hangi yasaklar var | Kritik gün geldi! Yeni yasaklar başlıyor! Hepsi kapanacak
Hafta sonu için en çok merak edilen ise marketler, semt pazarları ve Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerin durumu. İçişleri Bakanlığı bu hafta sonu açık ve kapalı olacak işletmelerle ilgili hatırlatma yaptı.
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Tam kapanmada hangi yasaklar var | Kritik gün geldi! Yeni yasaklar başlıyor! Hepsi kapanacak
Mayıs ayının ilk pazarı kutlanan Anneler Günü, bu sene 9 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle çiçekçiler bugün ve yarın 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Çiçekçiler evlere sipariş götürebilecek.
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Tam kapanmada hangi yasaklar var | Kritik gün geldi! Yeni yasaklar başlıyor! Hepsi kapanacak

TEZGAH ARALARI 3 METRE
8 ve 15 Mayıs'a denk gelen cumartesi günleri saat 10.00-17.00 arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazarlar açık olacak. Vatandaşlar en yakın pazaryerine gidebilecek. Mevcut pazaryerleri genişletilecek. Ürünlere dokunmak yasak, tezgah aralarında 3 metre mesafe olacak.

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Tam kapanmada hangi yasaklar var | Kritik gün geldi! Yeni yasaklar başlıyor! Hepsi kapanacak

MARKETTE KISITLAMA BAŞLIYOR
Zincir ve süper marketler yarın kapalı olacak. Sadece mahalle bakkalları vatandaşlara hizmet verecek. Bakkallarda da temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi ve mamalarıyla kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.