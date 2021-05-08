Tam kapanmada hangi yasaklar var | Kritik gün geldi! Yeni yasaklar başlıyor! Hepsi kapanacak

Son dakika haberi... Türkiye 17 günlük tam kapanma döneminde. Virüsün yayılım hızı bu süreçte oldukça geriledi. Her geçen gün azalan vaka sayıları tam kapanma sonrası dönem için büyük umut veriyor. Aşılamada ciddi bir rakama ulaşan Türkiye, bu konudaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 17 günlük tam kapanma süresinin en kritik iki gününe girilirken, cumartesi ve pazar günleri yeni kısıtlamalar devreye alınıyor.

Giriş Tarihi: 08.05.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 09:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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