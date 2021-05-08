HaberlerGaleriSon dakika | Jandarma duvarı yıkıp girdi! İzmir'de şoke eden kumar baskını
Son dakika | Jandarma duvarı yıkıp girdi! İzmir'de şoke eden kumar baskını
İzmir'in Bornova ilçesinde, tam kapanma sürecinde jandarma tarafından üç ayrı adrese düzenlenen kumar operasyonlarında kilit sistemleri ile güçlendirilmiş kapılar açılamayınca, koçbaşı ile duvarların bir kısmını yıkarak baskın düzenlendi. Düzenlenen üç ayrı baskında 220 kişiye toplamda 1 Milyon 57 bin 100 TL para cezası uygulandı.
Giriş Tarihi: 08.05.2021 06:07Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 06:13