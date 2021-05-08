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Haberler Galeri Son dakika | Jandarma duvarı yıkıp girdi! İzmir'de şoke eden kumar baskını

Son dakika | Jandarma duvarı yıkıp girdi! İzmir'de şoke eden kumar baskını

İzmir'in Bornova ilçesinde, tam kapanma sürecinde jandarma tarafından üç ayrı adrese düzenlenen kumar operasyonlarında kilit sistemleri ile güçlendirilmiş kapılar açılamayınca, koçbaşı ile duvarların bir kısmını yıkarak baskın düzenlendi. Düzenlenen üç ayrı baskında 220 kişiye toplamda 1 Milyon 57 bin 100 TL para cezası uygulandı.

Giriş Tarihi: 08.05.2021 06:07 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 06:13
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Son dakika | Jandarma duvarı yıkıp girdi! İzmir'de şoke eden kumar baskını

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tam kapanma sürecinde gece saatlerinde ilk olarak Egemenlik Mahallesi Geri Kazanımcılar Sitesi içerisinde bulunan ve daha önce iş yeri olarak kullanıldığı tespit edilen adrese baskın düzenledi.

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Son dakika | Jandarma duvarı yıkıp girdi! İzmir'de şoke eden kumar baskını

Güvenlik kamerası ile korunan adreste içeride bulunan şahısların çok sayıda kilit kullanarak tasarlanmış kapıyı açmamaları üzerine, ekipler tarafından koçbaşı kullanıldı. Kapının açılamamasının ardından, duvarın bir kısmı koçbaşı ile yıkılarak içeri girildi.

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Son dakika | Jandarma duvarı yıkıp girdi! İzmir'de şoke eden kumar baskını

DUVARDAKİ 'KOLPAÇİNO' TABLOSU DİKKAT ÇEKTİ
Açtıkları delikten içeriye giren ekipler tarafından tombala oynadığı tespit edilen 85 kişi ile paraleldeki mekanda ise 23 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Şahıslara kumar oynamaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 518 bin 940 TL ceza uygulandı.

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Son dakika | Jandarma duvarı yıkıp girdi! İzmir'de şoke eden kumar baskını

ELEKTRİK PANOSUNUN ARDINDAKİ GİZLİ ODADA KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR
İkinci adres olan Gökdere Mahallesi'nde bulunan birçok katlı iş hanı içerisindeki daha önce iş yeri olarak kullanıldığı değerlendirilen adrese geçen ekipler burada da karşılaştıkları demir kapının koçbaşı ile açılamaması üzerine duvarın bir kısmını yıkarak içeriye girdi.

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Son dakika | Jandarma duvarı yıkıp girdi! İzmir'de şoke eden kumar baskını

Kumar oynayan çok sayıda vatandaşın suçüstü yapıldığı baskında, bir üst katta elektrik panosunun ardındaki gizli odada insanların olduğu bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti. Elektrik panosu da koçbaşı ile kırılarak içeri girildiğinde yine vatandaşların kumar oynadığı tespit edilirken, ayrıca alt katta da kumar oynayan şahısların olduğu ekipler tarafından belirlendi.