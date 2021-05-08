Son dakika | Jandarma duvarı yıkıp girdi! İzmir'de şoke eden kumar baskını

Kumar oynayan çok sayıda vatandaşın suçüstü yapıldığı baskında, bir üst katta elektrik panosunun ardındaki gizli odada insanların olduğu bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti. Elektrik panosu da koçbaşı ile kırılarak içeri girildiğinde yine vatandaşların kumar oynadığı tespit edilirken, ayrıca alt katta da kumar oynayan şahısların olduğu ekipler tarafından belirlendi.



