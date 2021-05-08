08 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Beşiktaş'ta makas atan sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı! 11 araç hasar gördü

Beşiktaş'ta makas atan sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı! 11 araç hasar gördü

İstanbul Beşiktaş'ta iddiaya göre, sürücüsünün makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil, yanındaki otomobile çarptıktan sonra savrulup bariyerleri aşarak, karşı şeride geçti. Denetleme noktasında bekleyen otomobille kafa kafaya çarpışan otomobil, 2 araca daha çarparak durabildi. Bariyer demirlerinin de fırladığı araçlarla birlikte 11 araç hasar gördü.

Giriş Tarihi: 08.05.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 10:31
  • 1
  • 18
Beşiktaş'ta makas atan sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı! 11 araç hasar gördü

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Barbaros Bulvarı Balmumcu'da Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Beşiktaş'ta makas atan sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı! 11 araç hasar gördü

İddiaya göre, 34 NG 6108 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, hızla alt geçit tüneline girdiği sırada, iddiaya göre önündeki otomobili makas atarak geçmek istedi. Geçemeyerek yan şeritte seyreden Hanifi Aydın'ın kullandığı 06 ADB 838 plakalı otomobile yandan çarptı ve savrulup, karşı şeride geçti.

  • 3
  • 18
Beşiktaş'ta makas atan sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı! 11 araç hasar gördü

Denetleme noktasında bekleyen otomobille kafa kafaya çarpışan otomobil, 2 araca daha çarparak durabildi. Bariyer demirlerinin fırladığı araçlarla birlikte 11 araç hasar gördü.

  • 4
  • 18
Beşiktaş'ta makas atan sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı! 11 araç hasar gördü

Fırlayan demir parçalarından biri metrobüsten çıkıp yürüyen bir kişiyi kolundan yaraladı. Kazada yaralana 4 kişi, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

  • 5
  • 18
Beşiktaş'ta makas atan sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı! 11 araç hasar gördü

"SÜRATLE ÜZERİME SÜRDÜ, SONRA BARİYERLERE VURDU"
Otomobilin ilk çarptığı aracın sürücüsü Hanifi Aydın, "Tünelin başlangıcına beraber girdik, o sol şeritteydi, ben sağ şeritte, süratle üzerime sürdü, sonra bariyerlere vurdu, sonra hızını alamayarak karşı yola girdi. Onun önünde bir araç vardı, makas atarak önüme kırdı, yan taraftan vurdu, ondan sonra bariyerlere vurdu" dedi.