Beşiktaş'ta makas atan sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı! 11 araç hasar gördü

"SÜRATLE ÜZERİME SÜRDÜ, SONRA BARİYERLERE VURDU"

Otomobilin ilk çarptığı aracın sürücüsü Hanifi Aydın, "Tünelin başlangıcına beraber girdik, o sol şeritteydi, ben sağ şeritte, süratle üzerime sürdü, sonra bariyerlere vurdu, sonra hızını alamayarak karşı yola girdi. Onun önünde bir araç vardı, makas atarak önüme kırdı, yan taraftan vurdu, ondan sonra bariyerlere vurdu" dedi.