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Taksim'de kuş uçurtulmuyor | Ekipler kamera başında meydanı CANLI takip ediyor

Son dakika haberi: Taksim'de yeni yıl kutlamaları kameralı sistemle anbean takip ediliyor. Olası asayiş olaylarına karşı mobil komuta merkezi kuruldu. Ayrıntılar haberimizde...

Giriş Tarihi: 31.12.2021 21:20 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 21:29
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Taksim'de kuş uçurtulmuyor | Ekipler kamera başında meydanı CANLI takip ediliyor
Taksim’de kuş uçurtulmuyor | Ekipler kamera başında meydanı CANLI takip ediliyor

Yeni yıla saatler kala Taksim'de mobil komuta merkezi kuruldu.

Mobil komuta merkezinde kameraların çektiği görüntüler 8 güvenlik ekibi tarafından anbean izlenerek olaylara anında müdahale edilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taksim'de kuş uçurtulmuyor | Ekipler kamera başında meydanı CANLI takip ediliyor
Taksim’de kuş uçurtulmuyor | Ekipler kamera başında meydanı CANLI takip ediliyor

Asayiş olaylarına anında müdahale için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İstanbul'un her noktasını anbean izliyor.

HABERİN VİDEOSU

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Taksim'de kuş uçurtulmuyor | Ekipler kamera başında meydanı CANLI takip ediliyor
Taksim’de kuş uçurtulmuyor | Ekipler kamera başında meydanı CANLI takip ediliyor

Ekipler, Taksim ve İstiklal Caddesi'ne girmek isteyenlerin güvenliğini sağlamak için Gezi Parkı girişine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kurdu.

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Taksim'de kuş uçurtulmuyor | Ekipler kamera başında meydanı CANLI takip ediliyor
Taksim’de kuş uçurtulmuyor | Ekipler kamera başında meydanı CANLI takip ediliyor

Mobil komuta merkezinde kameraların çektiği görüntüler, 8 güvenlik ekibi tarafından monitörlerden anbean izlenerek olaylara anında müdahale ediliyor.

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Taksim'de kuş uçurtulmuyor | Ekipler kamera başında meydanı CANLI takip ediliyor
Taksim’de kuş uçurtulmuyor | Ekipler kamera başında meydanı CANLI takip ediliyor