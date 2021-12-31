31 Aralık 2021, Cuma
Taksim'de kuş uçurtulmuyor | Ekipler kamera başında meydanı CANLI takip ediyor
Son dakika haberi: Taksim'de yeni yıl kutlamaları kameralı sistemle anbean takip ediliyor. Olası asayiş olaylarına karşı mobil komuta merkezi kuruldu. Ayrıntılar haberimizde...
Giriş Tarihi: 31.12.2021 21:20 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 21:29
- 1
- 5
Taksim'de kuş uçurtulmuyor | Ekipler kamera başında meydanı CANLI takip ediliyor
- 2
- 5
Taksim'de kuş uçurtulmuyor | Ekipler kamera başında meydanı CANLI takip ediliyor
- 3
- 5
Taksim'de kuş uçurtulmuyor | Ekipler kamera başında meydanı CANLI takip ediliyor
- 4
- 5
Taksim'de kuş uçurtulmuyor | Ekipler kamera başında meydanı CANLI takip ediliyor
- 5
- 5
Taksim'de kuş uçurtulmuyor | Ekipler kamera başında meydanı CANLI takip ediliyor