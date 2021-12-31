İstanbul polisinin dikkatinden kaçmadı! Beşiktaş'ta yakalandılar
Son dakika haberi: Yılbaşı nedeniyle İstanbul polisi kent genelinde asayiş denetimleri yapıyor. Bu denetimler kapsamında Beşiktaş'ta COVID-19 karantinasında olması gereken çift polise yakalandı. Ayrıntılar haberimizde...
Giriş Tarihi: 31.12.2021
22:18 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
22:26
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesinde kentin işlek noktalarında denetimlerini sıklaştırdı.
Denetimlerde araçlar tek tek durdurularak kontrolleri yapıldı.
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Araçlar üzerinde aramalar yapılırken, sürücüler ve yolcular Genel Bilgi Taramasına (
GBT) sokuldu. Beşiktaş Kuruçeşme'de denetim noktasında durdurulan evli çiftin karantinada olması gerektiği tespit edildi.
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Evli çift, denetim noktasına çağrılan ambulans ile evlerine götürülürken, araçları bağlanarak Yediemin otoparkına çekildi. Karantinada dışarı çıkan çifte ayrıca idari cezası uygulandı.
POLİSE YALAN SÖYLEDİ
Cüzdanım kayboldu dedi, ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı
Denetimde bir başka sürücü daha polis ekiplerince durduruldu. Sürücü polis ekiplerine, "Cüzdanım kayboldu. Bu yüzden ehliyetimi size veremiyorum" dedi.
Ekipler yaptıkları kontrolde sürücünün, ehliyetini öncesinde iki kez alkollü araç kullanmaktan kaptırdığını tespit etti.
Ehliyetsiz sürücüye de 5 bin 396 lira para cezası kesildi.