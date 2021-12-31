31 Aralık 2021, Cuma
Polise silahlı saldırı! Özel harekat devreye girdi
SON DAKİKA HABERİ: Batman'da polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlüyü almaya gittiği ikamette zanlının kardeşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bir polis, bir bekçi yaralanırken çıkan çatışmada silahlı saldırgan da yaralandı. Saldırganın ateş açması sonrası olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi.
Giriş Tarihi: 31.12.2021 19:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 20:02
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