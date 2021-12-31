Polise silahlı saldırı! Özel harekat devreye girdi

Konuyla ilgili açıklama yapan Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, "Firari bir şahsı almaya giden karakol ekimiz mukametle karşılaşır. Firari şahsın kardeşi silah kullanır. Bir polis, bir bekçi olmak üzere toplam 2 arkadaşımız yaralı. Birinin hayati tehlikesi devam ediyor. Birinin durumu iyiye gidiyor. Silah kullanan da yaralı, hastanede. Firari şahıs da yakalandı" dedi.

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