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Haberler Galeri Taksim'de dikkat çeken yoğunluk

Taksim'de dikkat çeken yoğunluk

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul Taksim'de dikkat çeken bir yoğunluk oluştu. Hafta sonu ile birlikte 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar dışarı akın etti.

Giriş Tarihi: 20.05.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 14:29
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Taksim'de dikkat çeken yoğunluk
Taksim'de dikkat çeken yoğunluk

İstanbul Taksim ve İstiklal Caddesi'nde oluşan dikkat çeken yoğunluk kameralara yansıdı.

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Taksim'de dikkat çeken yoğunluk
Taksim'de dikkat çeken yoğunluk

İstiklal Caddesi'nde eski günleri aratmayan kalabalık oluştuğu görüldü.

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Taksim'de dikkat çeken yoğunluk
Taksim'de dikkat çeken yoğunluk

Vatandaşların birçoğu maske takarken, sosyal mesafeye ise zaman zaman dikkat edilmedi.

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Taksim'de dikkat çeken yoğunluk
Taksim'de dikkat çeken yoğunluk
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Taksim'de dikkat çeken yoğunluk
Taksim'de dikkat çeken yoğunluk

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