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Taksim'de dikkat çeken yoğunluk
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul Taksim'de dikkat çeken bir yoğunluk oluştu. Hafta sonu ile birlikte 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar dışarı akın etti.
Giriş Tarihi: 20.05.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 14:29
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Taksim'de dikkat çeken yoğunluk
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Taksim'de dikkat çeken yoğunluk
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Taksim'de dikkat çeken yoğunluk
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Taksim'de dikkat çeken yoğunluk
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Taksim'de dikkat çeken yoğunluk