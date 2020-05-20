Taksim'de dikkat çeken yoğunluk

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul Taksim'de dikkat çeken bir yoğunluk oluştu. Hafta sonu ile birlikte 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar dışarı akın etti.