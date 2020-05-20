Kısıtlama kalktı; çocuklar sokağa çıktı, Türkiye şenlendi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocukları için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma izninin bitmesine sayılı dakikalar varken ajanslara renkli fotoğraflar düştü. Evlerinden çıkan çocuklardan bazıları parkta oyun oynarken, bazıları yürüyüş yaptı. Sokağa çıkan bazı çocuklarda babalarıyla basketbol ve futbol oynadılar. Çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.