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Kısıtlama kalktı; çocuklar sokağa çıktı, Türkiye şenlendi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocukları için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma izninin bitmesine sayılı dakikalar varken ajanslara renkli fotoğraflar düştü. Evlerinden çıkan çocuklardan bazıları parkta oyun oynarken, bazıları yürüyüş yaptı. Sokağa çıkan bazı çocuklarda babalarıyla basketbol ve futbol oynadılar. Çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Giriş Tarihi: 20.05.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 14:40
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Kısıtlama kalktı; çocuklar sokağa çıktı, Türkiye şenlendi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocukları için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı.

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Kısıtlama kalktı; çocuklar sokağa çıktı, Türkiye şenlendi

Evlerinden çıkan çocuklardan bazıları parkta oyun oynarken, bazıları yürüyüş yaptı.

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Kısıtlama kalktı; çocuklar sokağa çıktı, Türkiye şenlendi

Sokağa çıkan bazı çocuklarda babalarıyla basketbol ve futbol oynadılar.

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Kısıtlama kalktı; çocuklar sokağa çıktı, Türkiye şenlendi

Çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

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Kısıtlama kalktı; çocuklar sokağa çıktı, Türkiye şenlendi

Kadıköy Kalamış parka gelen bir çocuk, "İyi oldu çok mutluyum. Bizde bu şansımızı basketbol oynayarak değerlendirmek istedik" diye konuştu.