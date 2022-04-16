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Haberler Galeri Taksiciye müşteri eziyeti! Direksiyondaki şoföre tekmeli tokatlı saldırı saniye saniye kamerada

Taksiciye müşteri eziyeti! Direksiyondaki şoföre tekmeli tokatlı saldırı saniye saniye kamerada

İstanbul'da bir taksici ile yolcu arasındaki tartışma şaşkına çevirdi. Nişantaşı'ndan taksiye binen kadın yolcu bir müddet sonra taksimetre parasını ödemek istemeyince şoför direksiyonu karakola doğru çevirdi. Kadın yolcu ise gözü dönerek, şoföre tekme ve tokatlarla saldırmaya başladı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.04.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 16:22
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Taksiciye müşteri eziyeti! Direksiyondaki şoföre tekmeli tokatlı saldırı saniye saniye kamerada

Taksi şoförü Enver Kaya, geçen perşembe günü akşam sularında Nişantaşı'ndan müşteri aldı. Taksiye binen kadın yolcu gideceği adresi söyledikten sonra şoför, navigasyonu açarak yola koyuldu.

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Taksiciye müşteri eziyeti! Direksiyondaki şoföre tekmeli tokatlı saldırı saniye saniye kamerada

"50 LİRADAN FAZLA VERMEM"

Bir süre sonra kadın yolcu şoföre hakaretler etmeye başladı. 50 liradan fazla para vermeyeceğini söyledi. Şoför de 'yolculuğun bitmediğini ama taksimetrenin zaten 50 lirayı geçtiğini' söyledi.

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Taksiciye müşteri eziyeti! Direksiyondaki şoföre tekmeli tokatlı saldırı saniye saniye kamerada

'İNİYORUM SANA DA ÖDEME YAPMIYORUM'

Müşteri 'beni götüreceksin' diye bağırmaya başlayınca şoför, taksiyi durdurdu. Taksiden inebileceğini söyleyince de 'İniyorum sana da ödeme yapmıyorum' demesi üzerine şoför, direksiyonu karakola doğru kırdı.

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Taksiciye müşteri eziyeti! Direksiyondaki şoföre tekmeli tokatlı saldırı saniye saniye kamerada

O ANLAR KAMERADA

Bir yandan da bu durumu cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Karakola doğru giderken müşteri, şoföre hakaretler ederek camlara tekme attı. Kamerayı fark edince şoförün kafasına da tekme attı, saçını çekti. Şoförün elindeki telefonu aldı. Karakola giden şoför, şikayetçi oldu.

Taksi şoförü ile müşteri arasındaki tartışma cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, müşterinin taksi şoförüne bağırarak hakaret etmesi görülüyor.

Cep telefonu ile kaydedildiğini fark eden yolcu çığlık atarak şoföre ve camlara tekme atıyor.

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Taksiciye müşteri eziyeti! Direksiyondaki şoföre tekmeli tokatlı saldırı saniye saniye kamerada

'BENİ GÖTÜRECEKSİN'

Taksi şoförü Enver Kaya, "Çağlayan Adliye'nin altından giriş yaparken müşteri bana 'sen devam et ben sana zaten 50 lira vereceğim' dedi. Taksimetreye baktım 'zaten şu an 51 lira yazıyor' dedim. Gideceğiniz yere daha var. Daha da yazacaktır, dedim. 'Ben sana başka para ödemem' dedi. Ben size hizmet veriyorum ama siz bana ödeme yapmayacağınızı söylüyorsunuz deyince bana 'beni götüreceksin' dedi. Tünel çıkışında dörtlülerimi yakarak aracı durdurdum. " dedi.