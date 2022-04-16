16 Nisan 2022, Cumartesi
Taksiciye müşteri eziyeti! Direksiyondaki şoföre tekmeli tokatlı saldırı saniye saniye kamerada
İstanbul'da bir taksici ile yolcu arasındaki tartışma şaşkına çevirdi. Nişantaşı'ndan taksiye binen kadın yolcu bir müddet sonra taksimetre parasını ödemek istemeyince şoför direksiyonu karakola doğru çevirdi. Kadın yolcu ise gözü dönerek, şoföre tekme ve tokatlarla saldırmaya başladı.
Giriş Tarihi: 16.04.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 16:22
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