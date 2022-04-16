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Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 2022 bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili birleşecek mi? Son gelişmeler
Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? Allah'a bağlı olan kalplerin oruç tutarak, kulluk emrini yerine getirmelerinin bir sevinç ifadesi olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayrama ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bu sene bayram tatilinin kaç gün yapılacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl bayram tatili 9 gün uygulanmıştı. Peki, Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 2022 bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili birleşecek mi? İşte cevaplar...