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Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 2022 bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili birleşecek mi? Son gelişmeler

Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? Allah'a bağlı olan kalplerin oruç tutarak, kulluk emrini yerine getirmelerinin bir sevinç ifadesi olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayrama ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bu sene bayram tatilinin kaç gün yapılacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl bayram tatili 9 gün uygulanmıştı. Peki, Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 2022 bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili birleşecek mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2022 16:53
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Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 2022 bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili birleşecek mi? Son gelişmeler

Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e veda etmemiz kısa bir süre kaldı. Ramazan'ın ardından bayram kutlanacak. Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 2022 bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili birleşecek mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 2022 bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili birleşecek mi? Son gelişmeler

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

2022 yılında Ramazan Bayramı'nın arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 04 Mayıs Çarşamba gününe kadar sürecek. Ramazan Bayramı arefe günü ile birlikte 3,5 gün resmi tatildir.

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Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 2022 bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili birleşecek mi? Son gelişmeler

2021 yılında kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, bayram tatilinin yanı sıra birleşen diğer günlerde 2,5 gün idari izinli sayılmıştı. Bu kapsamda hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün tatil yapılmıştı. Söz konusu uygulama bu sene de hayata geçirilirse 9 gün tatil yapma imkanı olacak. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 2022 bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili birleşecek mi? Son gelişmeler

RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.

Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.

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Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 2022 bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili birleşecek mi? Son gelişmeler

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.