Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? Umre ne zaman yapılacak? Umre ziyaretleri için tarih belli oldu

Umre ziyareteri ne zaman yapılacak? Umre fiyatları ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umre ziyaretleri ile ilgil son dakika açıklaması geldi. 2 yıldır koronavirüs nedeniyle yapılamayan hac ve umre ziyaretlerinin bu sene yapılabileceği açıklamasının ardından gözler umre ziyaretlerine çevrildi Peki, Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? Umre ne zaman yapılacak? İşte 2022 umre ziyaretleri ile ilgili son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.04.2022 15:22 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 15:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL