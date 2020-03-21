Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor! Mucize gibi besin…

Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan evden çıkmayın uyarısına uyan vatandaşlar evde oturdukları sürede kilo almamak için kalorisiz yiyecekleri araştırmaya başladı. Ancak 'kalorisiz yemek' diye bir şey yoktur. Yediğimiz en hafif meyve sebzeler bile vücudumuza girip sindirildiğinde kaloriye dönüşür. Ancak kilo aldırmayan yiyeceklerden bahsedebiliriz ki bunlar genelde nişastalı olmayan sebzeler ve meyvelerdir. Beslenme uzmanı Dr. Lisa Young ne kadar yenirse yenilin kilo aldırmayan yiyecekleri sıraladı. İşte o besinler…