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Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor! Mucize gibi besin…

Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan evden çıkmayın uyarısına uyan vatandaşlar evde oturdukları sürede kilo almamak için kalorisiz yiyecekleri araştırmaya başladı. Ancak 'kalorisiz yemek' diye bir şey yoktur. Yediğimiz en hafif meyve sebzeler bile vücudumuza girip sindirildiğinde kaloriye dönüşür. Ancak kilo aldırmayan yiyeceklerden bahsedebiliriz ki bunlar genelde nişastalı olmayan sebzeler ve meyvelerdir. Beslenme uzmanı Dr. Lisa Young ne kadar yenirse yenilin kilo aldırmayan yiyecekleri sıraladı. İşte o besinler…

Giriş Tarihi: 21.03.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 18:03
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Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor! Mucize gibi besin…

Beslenme uzmanı Dr. Lisa Young kilo aldırmayan yiyecekleri sizler için sıraladı. Young'a göre bu meyve ve sebzelerin kilo aldırmamasının sebepleri şunlar:

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Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor! Mucize gibi besin…

Yapılarının önemli bir kısmı sudur.

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Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor! Mucize gibi besin…

Kalorileri düşüktür.

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Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor! Mucize gibi besin…

Kolayca doymanızı ve tok kalmanızı sağlayan lifler içerirler.

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Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor! Mucize gibi besin…

Bu sebze ve meyvelerin proteini yüksek olmasa da vitamin, antioksidan ve diğer besleyici maddeler açısından zengin oldukları söylenebilir.