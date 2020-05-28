A101 28 Mayıs 2020 aktüel kataloğu: Toshiba Smart Led TV dikkat çekiyor! A101 perşembe indirimleri neler?

A101 28 Mayıs aktüel ürünler satşa çıktı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da her kategoriden ürün listesine eklen A101 marketler, haftanın indirim listesini paylaştı. Markete gitmeden önce hangi ürünlerin indirimli olduğunu öğrenmek istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Türkiye genelinde 9 bin marketi bulunan A101 marketlerin 28 Mayıs indirimleri müşterilerini bekliyor. İşte A101 28 Mayıs 2020 aktüel ürünler fiyat listesi...