Süper besin olarak anılıyor: Kan şekerini dengeliyor, kalbi koruyor

Besin yoğunluğu açısından dünyanın en değerli sebzeleri arasında gösterilen su teresi, kalp sağlığından kemik yapısına, kan şekeri kontrolünden göz sağlığına kadar birçok alanda dikkat çekiyor. Araştırmalar, bu yeşil yapraklı sebzenin düzenli tüketiminin uzun vadeli sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğini belirtiyor.

Su teresi, yüksek vitamin, mineral ve antioksidan içeriği sayesinde besin değeri en yüksek sebzeler arasında yer alıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar; kalp-damar sağlığını destekleyebileceğini, kemik yapısının korunmasına katkı sağlayabileceğini, yemek sonrası kan şekeri yükselişini sınırlandırabileceğini ve göz sağlığını destekleyebileceğini gösteriyor. Özellikle düşük kalorili ve besin açısından zengin bir gıda arayanlar için su teresi dikkat çeken seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

BESİN YOĞUNLUĞUNDA ZİRVEDE YER ALIYOR Su teresi, vitamin, mineral, lif ve bitkisel bileşenler açısından oldukça zengin bir yapıya sahip. Besin yoğunluğu değerlendirmelerinde üst sıralarda bulunan bu sebze, düşük kaloriyle yüksek besin alımı sağlamak isteyenler için önemli bir alternatif olarak görülüyor.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLEYEBİLİR Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yayımlanan araştırmalar, su teresinin içerdiği doğal bileşenlerin kolesterol seviyeleri ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğine işaret ediyor. Özellikle turpgiller ailesine ait sebzelerin düzenli tüketiminin kalp hastalığı riskinin (yüzde 16 oranında) azalmasıyla ilişkili olduğu belirtiliyor. Su teresinde bulunan nitratlar da dikkat çekiyor. Bu bileşiklerin kan damarlarının genişlemesine yardımcı olarak kan basıncının dengelenmesine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

KEMİK YAPISININ KORUNMASINA KATKI SAĞLAYABİLİR Su teresi, kemik oluşumunda görev alan hücrelerin faaliyetlerini destekleyebilecek bileşenler içeriyor. Yapılan çalışmalar, bu etkilerin kemik yoğunluğunun korunmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Kemik yoğunluğunun yaşla birlikte azalması; osteoporoz ve kırık riskini artırabiliyor. Bu nedenle kemik sağlığını destekleyen besinlerin düzenli tüketimi önem taşıyor.