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Süper besin olarak anılıyor: Kan şekerini dengeliyor, kalbi koruyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Besin yoğunluğu açısından dünyanın en değerli sebzeleri arasında gösterilen su teresi, kalp sağlığından kemik yapısına, kan şekeri kontrolünden göz sağlığına kadar birçok alanda dikkat çekiyor. Araştırmalar, bu yeşil yapraklı sebzenin düzenli tüketiminin uzun vadeli sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğini belirtiyor.

Süper besin olarak anılıyor: Kan şekerini dengeliyor, kalbi koruyor 1

Su teresi, yüksek vitamin, mineral ve antioksidan içeriği sayesinde besin değeri en yüksek sebzeler arasında yer alıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar; kalp-damar sağlığını destekleyebileceğini, kemik yapısının korunmasına katkı sağlayabileceğini, yemek sonrası kan şekeri yükselişini sınırlandırabileceğini ve göz sağlığını destekleyebileceğini gösteriyor. Özellikle düşük kalorili ve besin açısından zengin bir gıda arayanlar için su teresi dikkat çeken seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Süper besin olarak anılıyor: Kan şekerini dengeliyor, kalbi koruyor 2

BESİN YOĞUNLUĞUNDA ZİRVEDE YER ALIYOR

Su teresi, vitamin, mineral, lif ve bitkisel bileşenler açısından oldukça zengin bir yapıya sahip. Besin yoğunluğu değerlendirmelerinde üst sıralarda bulunan bu sebze, düşük kaloriyle yüksek besin alımı sağlamak isteyenler için önemli bir alternatif olarak görülüyor.

Süper besin olarak anılıyor: Kan şekerini dengeliyor, kalbi koruyor 3

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLEYEBİLİR

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yayımlanan araştırmalar, su teresinin içerdiği doğal bileşenlerin kolesterol seviyeleri ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğine işaret ediyor. Özellikle turpgiller ailesine ait sebzelerin düzenli tüketiminin kalp hastalığı riskinin (yüzde 16 oranında) azalmasıyla ilişkili olduğu belirtiliyor.

Su teresinde bulunan nitratlar da dikkat çekiyor. Bu bileşiklerin kan damarlarının genişlemesine yardımcı olarak kan basıncının dengelenmesine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Süper besin olarak anılıyor: Kan şekerini dengeliyor, kalbi koruyor 4

KEMİK YAPISININ KORUNMASINA KATKI SAĞLAYABİLİR

Su teresi, kemik oluşumunda görev alan hücrelerin faaliyetlerini destekleyebilecek bileşenler içeriyor. Yapılan çalışmalar, bu etkilerin kemik yoğunluğunun korunmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Kemik yoğunluğunun yaşla birlikte azalması; osteoporoz ve kırık riskini artırabiliyor. Bu nedenle kemik sağlığını destekleyen besinlerin düzenli tüketimi önem taşıyor.

Süper besin olarak anılıyor: Kan şekerini dengeliyor, kalbi koruyor 5

KAN ŞEKERİ KONTROLÜNE YARDIMCI OLABİLİR

Huffpost'a göre, su teresi tüketen bireylerde yemek sonrası kan şekeri seviyeleri daha dengeli seyredebiliyor. Özellikle yüksek yağ içeren öğünlerle birlikte tüketildiğinde bu etkinin daha belirgin olabileceği belirtiliyor. Kan şekeri dalgalanmalarının azaltılması, enerji seviyelerinin korunması ve metabolik sağlığın desteklenmesi açısından önem taşıyor.

Süper besin olarak anılıyor: Kan şekerini dengeliyor, kalbi koruyor 6

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN DEĞERLİ ANTİOKSİDANLAR İÇERİYOR

Su teresi; lutein ve zeaksantin gibi göz sağlığıyla ilişkilendirilen güçlü antioksidanlar bakımından zengin bir sebze olarak biliniyor. Bu bileşikler, yaşa bağlı görme problemlerine karşı koruyucu rol oynayabiliyor.

Ayrıca içerdiği C vitamini, göz dokularının oksidatif strese karşı korunmasına katkı sağlayabiliyor. Uzun süre ekran karşısında vakit geçiren kişiler için antioksidan açısından zengin beslenme alışkanlıkları daha da önem kazanıyor.

Süper besin olarak anılıyor: Kan şekerini dengeliyor, kalbi koruyor 7

GÜNLÜK BESLENMEDE NASIL TÜKETİLEBİLİR?

Su teresi; salatalarda, sandviçlerde, çorbalarda ve çeşitli sebze yemeklerinde kullanılabiliyor. Hafif baharatlı tadı sayesinde farklı tariflere kolayca uyum sağlıyor.

Tek başına mucizevi bir besin olmasa da dengeli ve çeşitli bir beslenme planının parçası olarak tüketildiğinde kalp, kemik, metabolizma ve göz sağlığını destekleyen önemli bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

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