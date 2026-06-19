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Mecidiyeköy’den Hollywood’a uzanan "Aşk tuzağı": 34 milyonluk kripto ağı deşifre oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Mecidiyeköy'de kurdukları merkez üzerinden kıtalararası bir dolandırıcılık ağı yöneten 37 kişilik suç şebekesi, geliştirdikleri "romantik tuzak" yöntemiyle milyonlarca lirayı cebe indirdi. Aralarında Nijerya, Etiyopya ve Sudan uyruklu kişilerin bulunduğu şebekenin, Hollywood'un dünyaca ünlü aktörlerini taklit ederek mağdurları ağlarına düşürdüğü ortaya çıktı.

Mecidiyeköy’den Hollywood’a uzanan "Aşk tuzağı": 34 milyonluk kripto ağı deşifre oldu 1

Gerald Butler, Colin Firth ve Keanu Reeves gibi Holywood'un ünlü isimleriyle yüzlerce kişiyi dolandıran Nijerya, Etiyopya ve Sudanlılardan oluşan 37 kişilik teledolandırıcı şebekesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Mecidiyeköy’den Hollywood’a uzanan "Aşk tuzağı": 34 milyonluk kripto ağı deşifre oldu 2

Geçtiğimiz yıllarda çökertilen 8'i tutuklu 19 şüphelinin olduğu çetenin lideri tutuklu Frankline Christ Ibe ve eşi Sinem Ibe'nin Mecidiyeköy Gülbağ'daki evlerinden kurdukları bu uluslararası şebekeyle ABD, İngiltere ve Türkiye'de yaşayan 39 kişiyi 34 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Mecidiyeköy’den Hollywood’a uzanan "Aşk tuzağı": 34 milyonluk kripto ağı deşifre oldu 3

KRİPTO AĞI ÇÖKERTİLDİ

Elde edilen suç gelirlerinin bir kısmının örgüt üyeleri tarafından nakit olarak çekildiği, bir kısmının ise Binance ve Paribu gibi kripto para borsalarına aktarılarak aklandığı tespit edildi.

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın ulaştığı bilgilere göre suç örgütü, özellikle sosyal medya platformları (Facebook, Instagram, LinkedIn) üzerinden sahte profiller oluşturarak mağdurlara ulaştı.

Mecidiyeköy’den Hollywood’a uzanan "Aşk tuzağı": 34 milyonluk kripto ağı deşifre oldu 4

2.5 YILDA 13 MİLYON LİRA GİTTİ

ABD'de yaşayan mağdur Cynthia Howar'ın savcılığa sunduğu dilekçede kendisini ünlü aktör Gerald Butler olarak tanıtan şahıslarla e-posta üzerinden iletişim kurduğu, film yapımcılığı bahaneleriyle 2.5 yıl içinde toplam 13 milyon lira dolandırıldığı saptandı.

Bir diğer mağdur İngiliz Jeanne Lange'ın ise Instagram üzerinden kendisini Colin Firth olarak tanıtan kişi tarafından kandırılarak banka hesaplarına binlerce dolar gönderdiği tespit edildi.

Mecidiyeköy’den Hollywood’a uzanan "Aşk tuzağı": 34 milyonluk kripto ağı deşifre oldu 5

AŞK MESAJLARIYLA DOLANDIRDILAR

Örgütün dolandırıcılık mekanizması şu adımlarla işledi: Kendilerini Suriye, Yemen veya Irak gibi çatışma bölgelerinde görev yapan asker, doktor ya da mühendis olarak tanıtan örgüt üyeleri, mağdurlarla gönül bağı kurup evlilik vaadinde bulundu.

Savaş nedeniyle ellerindeki yüklü miktarda nakit parayı ve değerli eşyaları Türkiye'ye kargo ile göndereceklerini iddia ederek yardım istediler.

Mecidiyeköy’den Hollywood’a uzanan "Aşk tuzağı": 34 milyonluk kripto ağı deşifre oldu 6

Mağdurlar, hayali kargoların "gümrük vergisi", "sigorta bedeli", "paket ücreti" veya "koli cezası" gibi bahanelerle sürekli para yatırmaya zorlandı.Yaklaşık 34 milyon liralık dolandırıcılığa imza atan şebekenin en çok mağdur ettiği isimlerden biri de 5.6 milyon lira kaybeden Şule A. oldu.

Mecidiyeköy’den Hollywood’a uzanan "Aşk tuzağı": 34 milyonluk kripto ağı deşifre oldu 7

Şule A. verdiği ifadede, "Linkedin hesabıma 'Roberth Rhett Sallıvan' isimli bir kullanıcı mesaj attı. Mesajında İngiltere'de yaşadığını, ABD'deki bir şirkete danışmanlık yaptığını, emelilik yatırımlarını Türkiye'de yapmak istediğini söyledi. Bu süreçte şahısla aramızda duygusal bağ oluştu. Güvenimi kazanmak amacıyla kendi banka hesaplarından işlem yaptırdı. Toplamda 5 milyon 600 bin lira para gönderdim. Dekontları sundum. Şahıstan şüphelenmeye başladım. Davacıyım" dedi.

Mecidiyeköy’den Hollywood’a uzanan "Aşk tuzağı": 34 milyonluk kripto ağı deşifre oldu 8

Yapılan incelemelerde hattın firari Izuchukwu Best Eze isimli şebeke üyesiyle yazıştığı saptandı. SMS'in gönderildiği cep telefonu da örgüt lideri Frankline Christ Ibe'nin ikametinden çıktı.

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