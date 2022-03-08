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Sumi'deki tahliyeden canlı yayın! Türk bayraklarını görünce böyle heyecanlandılar | A Haber o heyecana ortak oldu
Son dakika Ukrayna haberi... Türk öğrenciler otobüslerle Sumi'den tahliye ediliyor. Ukrayna'da yaşayan Türk öğrenci Çağla Sarıtaç, tahliye sırasında A Haber canlı yayınında tahliye otobüsündeki son durumu aktardı. O sırada Türk bayraklı otobüsleri gören yolcuların heyecanlandığı anlar canlı yayına yansıdı. İşte o anlar...