Sumi’deki tahliyeden canlı yayın! Türk bayraklarını görünce böyle heyecanlandılar | A Haber o heyecana ortak oldu

Sarıtaç, "Yaklaşık yarım saat oldu yola çıkalı. Şu an için 40'a yakın araç var. Konvoy haline gidiyoruz güvenlik açısından. Askerler var yolda. Yavaş ilerliyoruz güvenli bir şekilde gitmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.