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Sumi'deki tahliyeden canlı yayın! Türk bayraklarını görünce böyle heyecanlandılar | A Haber o heyecana ortak oldu

Son dakika Ukrayna haberi... Türk öğrenciler otobüslerle Sumi'den tahliye ediliyor. Ukrayna'da yaşayan Türk öğrenci Çağla Sarıtaç, tahliye sırasında A Haber canlı yayınında tahliye otobüsündeki son durumu aktardı. O sırada Türk bayraklı otobüsleri gören yolcuların heyecanlandığı anlar canlı yayına yansıdı. İşte o anlar...

A Haber
Giriş Tarihi: 08.03.2022 16:03 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 16:05
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Sumi’deki tahliyeden canlı yayın! Türk bayraklarını görünce böyle heyecanlandılar | A Haber o heyecana ortak oldu

Ukrayna Sumi'de Türk öğrencilere yönelik tahliye operasyonu başlatıldı.

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Sumi’deki tahliyeden canlı yayın! Türk bayraklarını görünce böyle heyecanlandılar | A Haber o heyecana ortak oldu

Ukrayna'da yaşayan Türk öğrenci Çağla Sarıtaç tahliye otobüsünden A Haber canlı yayınında bağlanıp son durumu aktardı.

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Sumi’deki tahliyeden canlı yayın! Türk bayraklarını görünce böyle heyecanlandılar | A Haber o heyecana ortak oldu

Sarıtaç, "Yaklaşık yarım saat oldu yola çıkalı. Şu an için 40'a yakın araç var. Konvoy haline gidiyoruz güvenlik açısından. Askerler var yolda. Yavaş ilerliyoruz güvenli bir şekilde gitmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sumi’deki tahliyeden canlı yayın! Türk bayraklarını görünce böyle heyecanlandılar | A Haber o heyecana ortak oldu

O sırada otobüsteki vatandaşlar heyecanlanmaya başladı.

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Sumi’deki tahliyeden canlı yayın! Türk bayraklarını görünce böyle heyecanlandılar | A Haber o heyecana ortak oldu

TÜRK BAYRAKLARINI GÖRÜNCE BÖYLE HEYECANLANDILAR

A Haber Spikeri Banu El bunun nedenini sorduğunda Sarıtaç, "Türk bayraklarını görmüşler o yüzden böyle heyecanlılar." yanıtını verdi.