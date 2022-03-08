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Müge Anlı ile gündeme oturmuştu! Pınar Kaynak cinayetinde flaş gelişme! Cezası belli oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Kaynak cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Trabzon'da ormanda cinsel saldırıya uğrayan, göğsüne bıçak saplanıp, başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili yargılanan Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'a, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 08.03.2022 17:08 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 17:10
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Müge Anlı ile gündeme oturmuştu! Pınar Kaynak cinayetinde flaş gelişme! Cezası belli oldu

Olay, 15 Ağustos 2017'de Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanda mahalleli, çıplak kadın cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı kontrolde göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen cesedin, 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'a ait olduğu tespit edildi.

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Müge Anlı ile gündeme oturmuştu! Pınar Kaynak cinayetinde flaş gelişme! Cezası belli oldu

İncelemede öldürülen Kaynak'ın üzerinde sperm izleri de saptandı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, şüpheli A.K. ve N.B.'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 2 şüpheli, tutuklandı.

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Müge Anlı ile gündeme oturmuştu! Pınar Kaynak cinayetinde flaş gelişme! Cezası belli oldu

RAPOR SONRASI TAHLİYE KARARI

Haklarında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan N.B. ve A.K. için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca rapor hazırlandı.

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Müge Anlı ile gündeme oturmuştu! Pınar Kaynak cinayetinde flaş gelişme! Cezası belli oldu

Raporda; Pınar Kaynak'ın üzerindeki sperm izi örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına yer verildi.

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Müge Anlı ile gündeme oturmuştu! Pınar Kaynak cinayetinde flaş gelişme! Cezası belli oldu

Raporun ardından avukatlarının da itiraz üzerine 2 sanık, yaklaşık 2,5 yıl tutuklu bulundukları cezaevinden adli kontrol şartıyla tahliye edildi.