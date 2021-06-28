28 Haziran 2021, Pazartesi
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Sultangazi'de silahlı saldırı anı kamerada! Sehpaları kendilerine siper ettiler
Sultangazi'de bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırı kameralara yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin iş yerine gelerek silahla ateş ettiği ve koşarak uzaklaştığı görüldü. Öte yandan olay esnasında bir vatandaşın sehpayı kendisine siper yaptığı anlar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 28.06.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 10:26
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