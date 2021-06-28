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Bu kareden saniyeler sonrası korkunç! Pankartlı izleyici kayıplara karıştı

Fransa'da düzenlenen bisiklet yarışında ilginç bir kaza yaşandı. Üzerinde Almanca büyükanne ve büyükbaba yazan bir pankartla yola doğru eğilen bir kadın onlarca bisikletlinin kaza yapmasına neden oldu. Fransız polisi şimdi kazaya neden olan kadını arıyor. İşte saniye saniye o anlar...

A Haber
Giriş Tarihi: 28.06.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 10:58
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Bu kareden saniyeler sonrası korkunç! Pankartlı izleyici kayıplara karıştı

Dünyanın en çok izlenen bisiklet yarışlarından biri olan Tour De France'da akılalmaz anlar yaşandı.

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Bu kareden saniyeler sonrası korkunç! Pankartlı izleyici kayıplara karıştı

İzleyicilerden biri üzerinde Almanca büyükanne ve büyükbaba yazan bir pankartta yola doğru eğildi.

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Bu kareden saniyeler sonrası korkunç! Pankartlı izleyici kayıplara karıştı
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Bu kareden saniyeler sonrası korkunç! Pankartlı izleyici kayıplara karıştı
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Bu kareden saniyeler sonrası korkunç! Pankartlı izleyici kayıplara karıştı

Hızla gelen bisikletçiler de kadına çarpınca zincirleme kaza kaçınılmaz oldu.