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Haberler Galeri 3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı gördü! 119 yaşındaki Şeker nine uzun yaşamanın sırrını anlattı

3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı gördü! 119 yaşındaki Şeker nine uzun yaşamanın sırrını anlattı

Amasya'da yaşayan 3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık etmiş, 5 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker Aslan, 119 yaşına girdi. Ailesince düzenlenen doğum gününde pastadaki mumlara üfleyen Aslan, sağlığını doğal olarak tükettiği yoğurt, tereyağı, bal, ayran ve haşlanmış yumurtaya borçlu olduğunu söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.06.2021 22:17 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 22:19
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3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı gördü! 119 yaşındaki Şeker nine uzun yaşamanın sırrını anlattı

Amasya'da kızı Serap Yüksel ve torunlarıyla birlikte yaşayan, 5 çocuk ve 12 de torun sahibi olan Şeker Aslan'a, 119'uncu yaş günü dolayısıyla torunları tarafından sürpriz kutlama yapıldı.

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3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı gördü! 119 yaşındaki Şeker nine uzun yaşamanın sırrını anlattı

Pastasındaki mumu üfleyen Yüksel, daha sonra ailesiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı gördü! 119 yaşındaki Şeker nine uzun yaşamanın sırrını anlattı

3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker nine, sağlığını ise doğal olarak tükettiği yoğurt, tereyağı, bal, ayran ve haşlanmış yumurtaya borçlu olduğunu söyledi.

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3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı gördü! 119 yaşındaki Şeker nine uzun yaşamanın sırrını anlattı

"ÇOK ŞÜKÜR ALLAH'IMA, HASTA BİLE OLMADIM"

Kutlama için herkese teşekkür eden Şeker nine, "Çok şükür Allah'ıma, hasta bile olmadım. Koronavirüs bile olmadım. Sizde hastalık var, ben de yok. Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit hepsini biliyorum" dedi.

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3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı gördü! 119 yaşındaki Şeker nine uzun yaşamanın sırrını anlattı

"ANNEM HEP DOĞAL BESLENİR"

Annesinin beslenmesine dikkat ettiğini ve her zaman doğal beslendiğini, asla hazır yemekler yemediğini söyleyen Serap Yüksel de, "Annem 119 yaşına girdi, mani söylemeyi ve dua etmeyi çok seviyor...