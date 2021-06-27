3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı gördü! 119 yaşındaki Şeker nine uzun yaşamanın sırrını anlattı

"ÇOK ŞÜKÜR ALLAH'IMA, HASTA BİLE OLMADIM"



Kutlama için herkese teşekkür eden Şeker nine, "Çok şükür Allah'ıma, hasta bile olmadım. Koronavirüs bile olmadım. Sizde hastalık var, ben de yok. Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit hepsini biliyorum" dedi.