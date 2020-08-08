Sultangazi'de "maskeli beşler" şoku! 200 bin liralık soygun kamerada

Sultangazi'de maskeli 5 kişi, kot yüklü bir aracın camını kırarak hırsızlık yaptı. O anlar fabrikanın kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi Faruk Taşkın, "Her sabah sevkiyatımız oluyor normalde. Aracımızı yaklaştırdık. Paketlerimizi araca yükledik. Aracımızı dışarı çıkardık, kilitleyerek iş yerine döndük. O esnada 4 dakika içerisinde baktık ki bizim araç soyulmuş. Yaklaşık 2500 kotun bana 150 - 200 bin TL zararı var." dedi.