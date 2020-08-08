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Sultangazi'de "maskeli beşler" şoku! 200 bin liralık soygun kamerada

Sultangazi'de maskeli 5 kişi, kot yüklü bir aracın camını kırarak hırsızlık yaptı. O anlar fabrikanın kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi Faruk Taşkın, "Her sabah sevkiyatımız oluyor normalde. Aracımızı yaklaştırdık. Paketlerimizi araca yükledik. Aracımızı dışarı çıkardık, kilitleyerek iş yerine döndük. O esnada 4 dakika içerisinde baktık ki bizim araç soyulmuş. Yaklaşık 2500 kotun bana 150 - 200 bin TL zararı var." dedi.

Giriş Tarihi: 08.08.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 14:30
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Sultangazi'de maskeli beşler şoku! 200 bin liralık soygun kamerada

Olay geçtiğimiz Eski Habipler Mahallesi'nde bulunan bir kot yıkama fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir araçla fabrikanın önüne gelen maskeli 5 kişi, geldikleri aracı fabrika önünde ki kot yüklü aracın arkasına yanaştırdı.

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Sultangazi'de maskeli beşler şoku! 200 bin liralık soygun kamerada

Araçtan inen hırsızlar kot yüklü aracın arka camını kırarak, araçta bulunan yaklaşık 2500 adetten oluşan 35 paket kotu kendi araçlarına yüklemeye başladı.

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Sultangazi'de maskeli beşler şoku! 200 bin liralık soygun kamerada

4 dakika da hırsızlığı gerçekleştiren 5 kişi, araçlarına binerek olay yerinden kaçtı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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Sultangazi'de maskeli beşler şoku! 200 bin liralık soygun kamerada

"2500 KOTUN BANA 200 BİN TL ZARARI VAR "

İş yeri sahibi Faruk Taşkın, " Her sabah sevkiyatımız oluyor normalde. Aracımızı yaklaştırdık. Paketlerimizi araca yükledik. Aracımızı dışarı çıkardık, kilitleyerek iş yerine döndük. O esnada 4 dakika içerisinde baktık ki bizim araç soyulmuş. Camları kırılmış, yani bu konuda mağduruz.

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Sultangazi'de maskeli beşler şoku! 200 bin liralık soygun kamerada

Yaklaşık 2500 kotun bana 150 - 200 bin TL zararı var. Devletimizden bir an önce hırsızları yakalayıp, adalete teslim etmelerini istiyoruz. Kamerada yaklaşık 5 kişi olarak gördük. O an da fark edemedik çünkü içeride çalışıyorduk.