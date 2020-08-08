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Türk profesörden koronavirüs aşısı için flaş açıklama: Umut verici...
Son dakika haberleri... Rusya ve ABD'den gelen peş peşe aşı açıklamaları dünyada heyecan yarattı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek ise dünya genelinde yaşanan Kovid-19 aşı çalışmalarının umut verici olduğunu söyledi. Gereki "Aşının bulunması, bulunduktan sonra herkese ulaşabilmesi zaman alacak. Aşı bulunmuş olsa dahi, bu enfeksiyonla bir dönem birlikte yaşayacağız" diyerek vatandaşları maske mesafe ve temizlik konusunda dikkatli olması konusunda uyardı.
Giriş Tarihi: 08.08.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 14:24
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