Prof. Dr. Mustafa Gerek, toplu taşıma araçları ile asansörlerde sosyal mesafeye uyulmayıp, maske takılmamasıyla ilgili de şöyle konuştu:

"Aslında bu kalabalık otobüse binen vatandaşlarımızın veya asansörlere kalabalık bir şekilde binen vatandaşlarımızın tehlikeyi kendileri için yarattıklarını bilmeleri gerekir. Yani bu tehlike başka birine ait değil, tamamıyla kendisini ilgilendiren bir tehlike. Vatandaşımız eğer kalabalık bir minibüse binmek durumunda kalıyorsa, burada yakın mesafe yani fiziki mesafenin ortadan kalkacağı ve daha önce devletimizin koyduğu tedbirlere uyulmayacağı için virüsün kendisine de bulaşabileceğini öncelikle bilmesi gerekir.