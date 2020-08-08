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Türk profesörden koronavirüs aşısı için flaş açıklama: Umut verici...

Son dakika haberleri... Rusya ve ABD'den gelen peş peşe aşı açıklamaları dünyada heyecan yarattı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek ise dünya genelinde yaşanan Kovid-19 aşı çalışmalarının umut verici olduğunu söyledi. Gereki "Aşının bulunması, bulunduktan sonra herkese ulaşabilmesi zaman alacak. Aşı bulunmuş olsa dahi, bu enfeksiyonla bir dönem birlikte yaşayacağız" diyerek vatandaşları maske mesafe ve temizlik konusunda dikkatli olması konusunda uyardı.

Giriş Tarihi: 08.08.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 14:24
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Türk profesörden koronavirüs aşısı için flaş açıklama: Umut verici...

Prof. Dr. Mustafa Gerek, koronavirüs vakalarındaki artışın nedenlerini değerlendirdi.

Vakaların artmasının arzu edilmeyen bir tablo olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gerek, "Normalleşmeyle birlikte bazı tedbirlere uyum noktasında sıkıntı yaşadık. Özellikle büyükşehirlerden Anadolu'daki kasabalara doğru olan hareketlilikte, tedbirlere yeterli özeni göstermedik.

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Türk profesörden koronavirüs aşısı için flaş açıklama: Umut verici...

Maske takmaya gerekli özeni göstermedik. Bu hastalığın bulaşmasına, dolayısıyla yayılmasına neden oldu. Sayılardaki artmayı da temelde buna bağlamak mümkün. Eğer bu noktada biraz tedbirli davranmış olsaydık, elde ettiğimiz o başarıyı daha da artırarak sürdürebilirdik. Ağustos'ta en büyük beklentimiz mevcut rakamların 500 ve daha altına inmesi şeklindeydi ama maalesef bunu gerçekleştiremedik.

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Türk profesörden koronavirüs aşısı için flaş açıklama: Umut verici...

Son zamanlarda rakamlar binin üzerine de çıkmaya başladı. Burada tek sevindirici nokta pnömoni (zatürre) hastaları ve entübe olan hastalarda bir miktar azalma var. Ölüm vakalarında bir miktar azalma var ama günlük hasta sayımızdaki artış, tedbirlerin önümüzdeki dönemde daha ciddi bir şekilde ele alınmasını gerekli kılıyor" diye konuştu.

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Türk profesörden koronavirüs aşısı için flaş açıklama: Umut verici...

Prof. Dr. Mustafa Gerek, toplu taşıma araçları ile asansörlerde sosyal mesafeye uyulmayıp, maske takılmamasıyla ilgili de şöyle konuştu:

"Aslında bu kalabalık otobüse binen vatandaşlarımızın veya asansörlere kalabalık bir şekilde binen vatandaşlarımızın tehlikeyi kendileri için yarattıklarını bilmeleri gerekir. Yani bu tehlike başka birine ait değil, tamamıyla kendisini ilgilendiren bir tehlike. Vatandaşımız eğer kalabalık bir minibüse binmek durumunda kalıyorsa, burada yakın mesafe yani fiziki mesafenin ortadan kalkacağı ve daha önce devletimizin koyduğu tedbirlere uyulmayacağı için virüsün kendisine de bulaşabileceğini öncelikle bilmesi gerekir.

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Türk profesörden koronavirüs aşısı için flaş açıklama: Umut verici...

Ondan dolayı tedbiri asla elden bırakmamaları gerekir. Çünkü koronavirüs bazı insanlarda düşük semptomlarda geçebiliyor ama bazı insanlarda bu kadar kolay geçmeyebiliyor. İnsanı çok ağır bir tabloyla karşı karşıya bırakabilir."