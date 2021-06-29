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Haberler Galeri Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayram tatili kaç gün? 9 ve 11 gün...

Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayram tatili kaç gün? 9 ve 11 gün...

Bayrama ulaşmanın sevinci içerisinde olan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarihlerde idrak edileceğini merak ediyor. Allah'ın varlığına ve birliğine, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s) peygamberliğine inanlanların bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayram tatili kaç gün? 9 gün mü, 11 gün mü tatil yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 14:12
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Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayram tatili kaç gün? 9 ve 11 gün...

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili için plan yapmak isteyen vatandaşlar, bayamın hangi günlere denk geldiğini merak ederken, bir yandan da bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı bayram takvimi açıklandı. Peki, Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayram tatili kaç gün? 9 gün mü, 11 gün mü tatil yapılacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayram tatili kaç gün? 9 ve 11 gün...

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi: 19 TEMMUZ PAZARTESİ

Kurban Bayramı 1. gün: 20 TEMMUZ SALI

Kurban Bayramı 2. gün: 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Kurban Bayramı 3. gün: 22 TEMMUZ PERŞEMBE

Kurban Bayramı 4. gün: 23 TEMMUZ CUMA

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Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayram tatili kaç gün? 9 ve 11 gün...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı bu sene 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 19 Temmuz ise bayram arefesi olacak. Bu sene Kurban Bayramı'nın tamamı hafta içine denk geliyor. Bu nedenle hafta sonlarının birleştirilmesi ile bayram tatilinin 9 güne çıkarılması bekleniyor. Öte yandan 15 Temmuz'un da resmi tatil olması ve perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle bayramın birleştirilerek tatilin 11 güne de çıkarılması talep ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayram tatili kaç gün? 9 ve 11 gün...

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

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Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayram tatili kaç gün? 9 ve 11 gün...

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.