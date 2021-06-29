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Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayram tatili kaç gün? 9 ve 11 gün...
Bayrama ulaşmanın sevinci içerisinde olan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarihlerde idrak edileceğini merak ediyor. Allah'ın varlığına ve birliğine, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s) peygamberliğine inanlanların bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayram tatili kaç gün? 9 gün mü, 11 gün mü tatil yapılacak? İşte cevaplar...