Süleyman Çakır kimdir, ne zaman öldü? Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır kaçıncı bölümde nasıl öldü?

Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen karakteri Süleyman Çakır'ın ölüm yıldönümü olan 08 Nisan'da yeniden yâd edilmeye başlandı. Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan karakter kısa sürede gönülleri fethetti. Öyle ki Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi dizisinde ölümünün gerçekleşmesinin ardından Türkiye'nin çeşitli illerinde gıyabi cenaze namazı bile kılındı. İşte detaylar...