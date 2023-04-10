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Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor! Canan Karatay'dan protein deposu besin için onay geldi! Günde 2 adet tüketen herkes...

Canan Karatay'dan süper besin için onay çıktı. Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor. Günde 2 adet tüketen herkes... Prof. Dr. Canan Karatay, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için günlük 2 adet yumurta tüketilmesini öneriyor. Yumurta içerdiği yüksek orandaki protein sayesinde bağışıklık sistemimizi destekleyen antikorların üretimine yardımcı oluyor. Aynı zamanda içeriğindeki B vitamini, demir ve çinko da bağışıklık sistemimizi destekliyor.

Giriş Tarihi: 10.04.2023 08:30
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Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor! Canan Karatay’dan protein deposu besin için onay geldi! Günde 2 adet tüketen herkes...

Yıllardır sağlıklı beslenme konusunda yaptığı önerilerle milyonlarca kişinin hayatına dokunan Prof. Dr. Canan Karatay, son olarak bağışıklık sistemimizi güçlendirecek gizli silahımızın o besin olduğunu açıkladı. Karatay, sağlıklı bir ömür için günlük 2 adet tüketilmesini önerdiği yumurtanın bağışıklık sistemini "çelik gibi" yapacağına dikkat çekti. Öte yandan yumurta içerdiği yüksek orandaki protein sayesinde uzun süre tok kalmanıza yardımcı oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor! Canan Karatay’dan protein deposu besin için onay geldi! Günde 2 adet tüketen herkes...

GÜNDE İKİ TANE TÜKETİN!

Canan Karatay, genel olarak protein ve sağlıklı yağ kaynağı olarak yumurtayı diyetinize dahil etmenizi öneriyor.

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Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor! Canan Karatay’dan protein deposu besin için onay geldi! Günde 2 adet tüketen herkes...

Diyet önerilerinin bir parçası olarak, iyi bir protein ve sağlıklı yağ kaynağı olarak yumurta tüketimini teşvik ediyor.

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Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor! Canan Karatay’dan protein deposu besin için onay geldi! Günde 2 adet tüketen herkes...

Karatay'a göre yumurta, sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak dahil edilebilecek besleyici bir besindir.

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Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor! Canan Karatay’dan protein deposu besin için onay geldi! Günde 2 adet tüketen herkes...

Sizi tok tutmaya ve gün boyunca sürekli enerji sağlamaya yardımcı olabileceğinden kahvaltıda yumurta yemenizi öneriyor.