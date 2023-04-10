Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor! Canan Karatay'dan protein deposu besin için onay geldi! Günde 2 adet tüketen herkes...

Canan Karatay'dan süper besin için onay çıktı. Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor. Günde 2 adet tüketen herkes... Prof. Dr. Canan Karatay, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için günlük 2 adet yumurta tüketilmesini öneriyor. Yumurta içerdiği yüksek orandaki protein sayesinde bağışıklık sistemimizi destekleyen antikorların üretimine yardımcı oluyor. Aynı zamanda içeriğindeki B vitamini, demir ve çinko da bağışıklık sistemimizi destekliyor.

Giriş Tarihi: 10.04.2023 08:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL