Osmanlı tarihinde eşi benzerine rastlanmamış hikaye! Mezamorta Hüseyin Paşa Fransız elçisini topa koyup ateşledi! Nedeni ise bir hayli ilginç...

FRANSA, CEZAYİR'İ BOMBALIYOR

Fransa, 17. yüzyılın sonlarında saldırılardan kurtulmak için Cezayir'le bir antlaşma yapmıştı. Ancak Fransızlar, esir değiş tokuşu maddesine uymayarak, antlaşma şartlarını ihlal ettiler. Gemilerinde forsa olarak kürek çeken güçlü Müslüman esirleri vermeyerek, sadece yaşlı ve hasta Müslümanlar'ı serbest bıraktılar. Bunun üzerine Fransız gemilerinin güvenliği ortadan kalktı.

