08 Nisan 2023, Cumartesi
Osmanlı tarihinde eşi benzerine rastlanmamış hikaye! Mezamorta Hüseyin Paşa Fransız elçisini topa koyup ateşledi! Nedeni ise bir hayli ilginç...
Osmanlı İmparatorluğu'nda eşi görülmemiş bir hayat hikayesine sahip Mezamorta Hüseyin Paşa'nın hayatını öğrenince inanamayacaksınız. Denizcilik tarihinde adı en çok duyulan isimlerden birisi olan Mezomorto Hüseyin Paşa, savaş esnasında Fransız elçisini topa koyarak ateşledi. Nedeni ise bir hayli ilginç.
Giriş Tarihi: 08.04.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 16:56
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17