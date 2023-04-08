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Haberler Galeri Osmanlı tarihinde eşi benzerine rastlanmamış hikaye! Mezamorta Hüseyin Paşa Fransız elçisini topa koyup ateşledi! Nedeni ise bir hayli ilginç...

Osmanlı tarihinde eşi benzerine rastlanmamış hikaye! Mezamorta Hüseyin Paşa Fransız elçisini topa koyup ateşledi! Nedeni ise bir hayli ilginç...

Osmanlı İmparatorluğu'nda eşi görülmemiş bir hayat hikayesine sahip Mezamorta Hüseyin Paşa'nın hayatını öğrenince inanamayacaksınız. Denizcilik tarihinde adı en çok duyulan isimlerden birisi olan Mezomorto Hüseyin Paşa, savaş esnasında Fransız elçisini topa koyarak ateşledi. Nedeni ise bir hayli ilginç.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 16:56
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Osmanlı tarihinde eşi benzerine rastlanmamış hikaye! Mezamorta Hüseyin Paşa Fransız elçisini topa koyup ateşledi! Nedeni ise bir hayli ilginç...

Mezomorto Hüseyin Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun denizcilik tarihinde adı en çok duyulan isimlerden birisidir. İki kez kaptan-ı deryalık yapmış olan Mezomorto Hüseyin Paşa, cesareti ve denizcilikteki başarılarıyla tanınır. Mezomorto Hüseyin Paşa'nın hayatı ve kariyeri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Osmanlı tarihinde eşi benzerine rastlanmamış hikaye! Mezamorta Hüseyin Paşa Fransız elçisini topa koyup ateşledi! Nedeni ise bir hayli ilginç...

Fransa, 17. yüzyılda Cezayir'i defalarca bombardıman etti. Cezayir deniz gazileri Fransa'yı bombardımanı durdurmaları için uyardılar, ancak ihtara rağmen Fransız donanması çekip gitmeyince, yakaladıkları Fransızlar'ı toplara koyarak ateşlediler.

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Osmanlı tarihinde eşi benzerine rastlanmamış hikaye! Mezamorta Hüseyin Paşa Fransız elçisini topa koyup ateşledi! Nedeni ise bir hayli ilginç...

Garb Ocakları diye anılan Cezayir, Trablusgarb ve Tunus'taki Türk deniz gazileri köle ve ticari mal taşıyan Hristiyan gemilerine saldırarak, ganimet alırlardı. Avrupalı devletler, Türk deniz gazilerinden korunmak için haraç verirlerdi. Zeynep Dramalı'nın 'Tarihi Tersten Okumak' isimli eserinden bu konudaki ilginç bir hadiseyi naklediyoruz.

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Osmanlı tarihinde eşi benzerine rastlanmamış hikaye! Mezamorta Hüseyin Paşa Fransız elçisini topa koyup ateşledi! Nedeni ise bir hayli ilginç...

FRANSA, CEZAYİR'İ BOMBALIYOR

Fransa, 17. yüzyılın sonlarında saldırılardan kurtulmak için Cezayir'le bir antlaşma yapmıştı. Ancak Fransızlar, esir değiş tokuşu maddesine uymayarak, antlaşma şartlarını ihlal ettiler. Gemilerinde forsa olarak kürek çeken güçlü Müslüman esirleri vermeyerek, sadece yaşlı ve hasta Müslümanlar'ı serbest bıraktılar. Bunun üzerine Fransız gemilerinin güvenliği ortadan kalktı.

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Osmanlı tarihinde eşi benzerine rastlanmamış hikaye! Mezamorta Hüseyin Paşa Fransız elçisini topa koyup ateşledi! Nedeni ise bir hayli ilginç...

Fransız donanması 1682 ve 1683'te Cezayir'i bombardımana tuttu. Fransızlar'ın elinde aldığı yaralardan dolayı İtalyanca Mezemorta Hüseyin Reis vardı. Hüseyin Reis, gençliğinde 8-10 yerinden yaralanmış ve öldü zannedilmişti.