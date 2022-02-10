Şule Çet için ‘Erişkin bir kızın rızası olmadan ırzına geçilmesi mümkün değildir’ raporunu hazırlayan doktor görevden men edildi

SKANDAL RAPOR: EVİNE GİDEREK BİRLİKTE İÇMİŞ OLURSA CİNSEL İLİŞKİYE RIZA GÖSTERMİŞ SAYILIR

Soruşturma aşamasında adli tıp uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın tarafından Şule Çet hakkında hazırlanıp, dosyaya giren rapor tepki çekti. Raporda, "Olağan koşullarda erişkin bir kız veya kadının rızası olmaksızın zorla ırzına geçilmesi mümkün değildir. Bir kadının bir erkekle tenha bir yerde alkol içmeyi kabul etmesi ve hele yalnız yaşadığı evine giderek birlikte içmiş olursa cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır" denildi.