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Haberler Galeri Şule Çet için ‘Erişkin bir kızın rızası olmadan ırzına geçilmesi mümkün değildir’ raporunu hazırlayan doktor görevden men edildi

Şule Çet için ‘Erişkin bir kızın rızası olmadan ırzına geçilmesi mümkün değildir’ raporunu hazırlayan doktor görevden men edildi

Ankara'da üniversitede okuyan 23 yaşındaki Şule Çet, bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili davada hazırladığı, "Olağan koşullarda erişkin bir kız veya kadının rızası olmaksızın zorla ırzına geçilmesi mümkün değildir." raporuyla tepki toplayan adli tıp uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın'a; Ankara Tabip Odası tarafından 6 ay meslekten men cezası verildi. Ceza, Türk Tabipler Birliği (TBB) Yüksek Onur Kurulu tarafından onaylanarak netlik kazandı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.02.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 13:18
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Şule Çet için ‘Erişkin bir kızın rızası olmadan ırzına geçilmesi mümkün değildir’ raporunu hazırlayan doktor görevden men edildi

Gazi Üniversitesi'nde okuyan 23 yaşındaki Şule Çet, 29 Mayıs 2018 tarihinde Ankara'da lüks plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın önce intihar olduğu iddia edilirken, gözaltına alınıp serbest bırakılan 34 yaşındaki Çağatay Aksu ile 33 yaşındaki Berk Akand, soruşturma kapsamında daha sonra tutuklandı.

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Şule Çet için ‘Erişkin bir kızın rızası olmadan ırzına geçilmesi mümkün değildir’ raporunu hazırlayan doktor görevden men edildi

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda Çağatay Aksu'ya 'kasten öldürmek', 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'suç delillerini yok etme' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a ise tüm suçlarda Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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Şule Çet için ‘Erişkin bir kızın rızası olmadan ırzına geçilmesi mümkün değildir’ raporunu hazırlayan doktor görevden men edildi

İŞ BULMA VAADİYE KANDIRIP…

Kararda, sanık Çağatay Aksu'nun, zor durumda olan Şule Çet'i iş bulma vaadiyle içkili mekana çağırdığı ve daha sonra psikolojik baskı uygulayarak plazaya gelmesini sağladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

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Şule Çet için ‘Erişkin bir kızın rızası olmadan ırzına geçilmesi mümkün değildir’ raporunu hazırlayan doktor görevden men edildi

SKANDAL RAPOR: EVİNE GİDEREK BİRLİKTE İÇMİŞ OLURSA CİNSEL İLİŞKİYE RIZA GÖSTERMİŞ SAYILIR

Soruşturma aşamasında adli tıp uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın tarafından Şule Çet hakkında hazırlanıp, dosyaya giren rapor tepki çekti. Raporda, "Olağan koşullarda erişkin bir kız veya kadının rızası olmaksızın zorla ırzına geçilmesi mümkün değildir. Bir kadının bir erkekle tenha bir yerde alkol içmeyi kabul etmesi ve hele yalnız yaşadığı evine giderek birlikte içmiş olursa cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır" denildi.

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Şule Çet için ‘Erişkin bir kızın rızası olmadan ırzına geçilmesi mümkün değildir’ raporunu hazırlayan doktor görevden men edildi

Çet ailesinin avukatının şikayeti üzerine Ankara Tabip Odası'nca Dr. Aydın hakkında soruşturma başlatıldı. Aydın, savunmasında, gerçeğe uymayan rapor hazırlamadığı ve deontolojiye aykırı ifadeler kullanmadığını ileri sürdü. Dr. Aydın, mütalaa talep eden vekilin sorularına adli, tıbbi yönden cevap vererek rapor hazırladığını; olayın cinayet, intihar, kaza gibi adli orijinini belirtmediğini ve bunun yargının işi olduğunu kaydetti.