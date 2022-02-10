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İstanbul’da kadın yolcuyu taksiden atan taksici ile ilgili karar çıktı!

İstanbul'un Bağcılar, taksi şoförü ile 2 kadın yolcu arasında çıkan tartışma sonucunda taksici, tartıştığı kadını kolundan tutup araçtan indirdi. O anların cep telefonu kamerasına kaydedilmesi ile kimliği belirlenen taksi şoförü Cabir Ç.'nin yolcu taşıma ruhsatı süresinin sona ermesine rağmen çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı. 'Ticari Araç Kullanma Belgesi' iptal edilen Cabir Ç.'ye para cezası verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.02.2022 13:30 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 15:14
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İstanbul’da kadın yolcuyu taksiden atan taksici ile ilgili karar çıktı!

Olay, geçen hafta İstanbul Bağcılar 'da 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.

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İstanbul’da kadın yolcuyu taksiden atan taksici ile ilgili karar çıktı!

İddiaya göre; 2 kadın, yağışlı havada uzun süre taksiye binmek için bekledi. Bir müddet sonra bir taksiye binen kadın müşteriler, taksiciye gitmek istedikleri yeri söyledi.

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İstanbul’da kadın yolcuyu taksiden atan taksici ile ilgili karar çıktı!

Bunun üzerine taksi şoförü, yolculuk mesafenin yakın olduğu sebebiyle 2 kadını araçtan indirmek istedi.

Kadın müşteriler de oldukları yerin tehlikeli olduğunu ifade ederek taksiciden aracı yolun sağında durdurmasını istedi.

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İstanbul’da kadın yolcuyu taksiden atan taksici ile ilgili karar çıktı!

KOLUNDAN TUTUP TAKSİDEN ATTI

Taksicinin bulundukları yerde inmelerini söylemesi üzerine iki taraf arasındaki tartışma büyüdü. Tartıştığı kadın müşterinin bağırması üzerine sinirlenen taksici, aracın arka kapısını açarak kadını indirdi. Taksici ile tartışan kadın müşteri, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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İstanbul’da kadın yolcuyu taksiden atan taksici ile ilgili karar çıktı!

TİCARİ ARAÇ KULLANMA BELGESİ ALINDI

Görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksi şoförünün kimliğini tespit etti.