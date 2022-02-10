İstanbul’da kadın yolcuyu taksiden atan taksici ile ilgili karar çıktı!

İstanbul'un Bağcılar, taksi şoförü ile 2 kadın yolcu arasında çıkan tartışma sonucunda taksici, tartıştığı kadını kolundan tutup araçtan indirdi. O anların cep telefonu kamerasına kaydedilmesi ile kimliği belirlenen taksi şoförü Cabir Ç.'nin yolcu taşıma ruhsatı süresinin sona ermesine rağmen çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı. 'Ticari Araç Kullanma Belgesi' iptal edilen Cabir Ç.'ye para cezası verildi.