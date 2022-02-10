Cemreler ne zaman düşer? İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan soğuk havaların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, havaların ısındığına işaret eden cemrelerin düşeceği tarihi araştırmaya başladı. Cemre düşmesi ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, cemreler ne zaman düşer? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? Yaz ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...