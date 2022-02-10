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Cemreler ne zaman düşer? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? Yaz ne zaman başlıyor?
İlk cemre havaya ne zaman düşecek? Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar, cemrelerin düşeceği tarihi merak etmeye başladı. Şubat ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde 'cemre düşmesi' hakkında araştırmalar hız kazandı. Cemrelerin düşmesi ile birlikte havaların ısındığına inanılır. Cemre düşmesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, cemreler ne zaman düşer? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? Yaz ne zaman başlıyor?