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Cemreler ne zaman düşer? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? Yaz ne zaman başlıyor?

İlk cemre havaya ne zaman düşecek? Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar, cemrelerin düşeceği tarihi merak etmeye başladı. Şubat ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde 'cemre düşmesi' hakkında araştırmalar hız kazandı. Cemrelerin düşmesi ile birlikte havaların ısındığına inanılır. Cemre düşmesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, cemreler ne zaman düşer? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? Yaz ne zaman başlıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 10:57
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Cemreler ne zaman düşer? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? Yaz ne zaman başlıyor?

Cemreler ne zaman düşer? İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan soğuk havaların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, havaların ısındığına işaret eden cemrelerin düşeceği tarihi araştırmaya başladı. Cemre düşmesi ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, cemreler ne zaman düşer? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? Yaz ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cemreler ne zaman düşer? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? Yaz ne zaman başlıyor?

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞER?

Cemre düşmesi üç aşamada gerçekleşiyor. Cemrelerin ilki havaya düşecek.

İşte 2022 cemre tarihleri:

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Cemreler ne zaman düşer? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? Yaz ne zaman başlıyor?

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

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Cemreler ne zaman düşer? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? Yaz ne zaman başlıyor?

YAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.

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Cemreler ne zaman düşer? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? Yaz ne zaman başlıyor?

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, cemrenin "kor, yanmış kömür parçası, kıvılcım, yükselen ateş, köz" gibi anlamları olduğunu söyledi.