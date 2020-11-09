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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Su kaynakları hızla tükeniyor! Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e düştü Su kaynakları hızla tükeniyor! Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e düştü
Tüm dünyada olduğu gibi küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği, kirlilik, bilinçsiz ve aşırı tüketim nedeniyle, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e düşerken Manisa'da su kaynakları hızla kesiliyor.
Giriş Tarihi: 09.11.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 11:20
Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda, yeterli yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi düştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda, su oranı yüzde 24 oranına düştü.
Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda, şu anda 12 milyon 220 bin metreküp su bulunuyor. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışların ardından barajdaki su seviyesinin tekrar yükselmesi bekleniyor.
Tüm dünyada olduğu gibi küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği, kirlilik, bilinçsiz ve aşırı tüketim nedeniyle Manisa'da da hem yüzey sularının hem de yeraltı su kaynaklarının hızla tükendiğini kaydeden MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacının yüzde 99'unu yer altı su kaynaklarından karşılıyoruz. 20, 25 yıl öncesindeki sondajlarda 50 metrelerde ulaşılan yeraltı su kaynaklarına artık 350, 400 metrelerde ulaşıyoruz" diyerek durumunun ciddiyetini gözler önüne serdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim değişiklikleri, yağış rejimlerinin düzensizleşmesi ve çevre kirliliği hem yer altı hem de yüzey içme sularının hızla azalmasına neden oluyor. Düzensiz yağışlar sele ve baskınlara neden olurken, yeraltı sularını beslemek yerine nehirler aracılığıyla denizlere karışıyor. Bir çok yerde yaşanan kuraklık korkutucu boyutlara ulaşırken, yağışların geçen yıla göre yüzde 25 azaldığı Manisa'da da içme suyuyla ilgili yaşanan sıkıntıların en aza indirilmesi için yoğun bir çalışma yapılıyor. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, hızla tükenme noktasına gelen yer altı ve yüzey sularıyla ilgili Yunusemre ilçesine bağlı Gürle Mahallesindeki doğal su kaynağında önemli açıklamalar yaptı.