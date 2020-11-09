Su kaynakları hızla tükeniyor! Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e düştü

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim değişiklikleri, yağış rejimlerinin düzensizleşmesi ve çevre kirliliği hem yer altı hem de yüzey içme sularının hızla azalmasına neden oluyor. Düzensiz yağışlar sele ve baskınlara neden olurken, yeraltı sularını beslemek yerine nehirler aracılığıyla denizlere karışıyor. Bir çok yerde yaşanan kuraklık korkutucu boyutlara ulaşırken, yağışların geçen yıla göre yüzde 25 azaldığı Manisa'da da içme suyuyla ilgili yaşanan sıkıntıların en aza indirilmesi için yoğun bir çalışma yapılıyor. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, hızla tükenme noktasına gelen yer altı ve yüzey sularıyla ilgili Yunusemre ilçesine bağlı Gürle Mahallesindeki doğal su kaynağında önemli açıklamalar yaptı.



