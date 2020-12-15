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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Stoklamaya başladılar! Koronavirüs sonrası talep patladı Stoklamaya başladılar! Koronavirüs sonrası talep patladı Adana'da vatandaşlar, koronavirüs sürecinde bu hastalığa iyi geldiği düşüncesiyle sakatata yöneldi. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, vatandaşların kısıtlama öncesinde sakatat alarak stokladığını belirtti. Giriş Tarihi: 15.12.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 09:41
Türkiye'de koronavirüs vakalarının yeniden artmasıyla birlikte ülke genelinde bazı kısıtlamalar getirildi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın özellikle uyardığı kentler arasında yer alan Adana'da, vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren sakatatlara yöneldi.
Sokağa çıkma kısıtlamaları öncesinde işini son güne bırakmak istemeyen birçok vatandaşın, kasaplar çarşısına gelerek sakatat aldığı görüldü. Yoğun kalabalığın yaşandığı çarşıda ise en çok tercih edilen ürünlerin kelle, ayak ve mumbar olduğu gözlendi.
'VATANDAŞLAR SAKATATLARI STOKLUYOR' Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, sakatatların koronavirüs ve griplere iyi geldiğini belirterek, "Sakatatların bu kadar satılacağını ummuyorduk. Şu anda piyasada yeterince ürün bulunuyor.
Koronavirüs nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için vatandaşların talepleri yüksek.