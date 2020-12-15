15 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Stoklamaya başladılar! Koronavirüs sonrası talep patladı

Stoklamaya başladılar! Koronavirüs sonrası talep patladı

Adana'da vatandaşlar, koronavirüs sürecinde bu hastalığa iyi geldiği düşüncesiyle sakatata yöneldi. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, vatandaşların kısıtlama öncesinde sakatat alarak stokladığını belirtti.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 09:41
  • 1
  • 9
Stoklamaya başladılar! Koronavirüs sonrası talep patladı

Türkiye'de koronavirüs vakalarının yeniden artmasıyla birlikte ülke genelinde bazı kısıtlamalar getirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Stoklamaya başladılar! Koronavirüs sonrası talep patladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın özellikle uyardığı kentler arasında yer alan Adana'da, vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren sakatatlara yöneldi.

  • 3
  • 9
Stoklamaya başladılar! Koronavirüs sonrası talep patladı

Sokağa çıkma kısıtlamaları öncesinde işini son güne bırakmak istemeyen birçok vatandaşın, kasaplar çarşısına gelerek sakatat aldığı görüldü. Yoğun kalabalığın yaşandığı çarşıda ise en çok tercih edilen ürünlerin kelle, ayak ve mumbar olduğu gözlendi.

  • 4
  • 9
Stoklamaya başladılar! Koronavirüs sonrası talep patladı

'VATANDAŞLAR SAKATATLARI STOKLUYOR'
Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, sakatatların koronavirüs ve griplere iyi geldiğini belirterek, "Sakatatların bu kadar satılacağını ummuyorduk. Şu anda piyasada yeterince ürün bulunuyor.

  • 5
  • 9
Stoklamaya başladılar! Koronavirüs sonrası talep patladı

Koronavirüs nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için vatandaşların talepleri yüksek.