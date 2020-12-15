Kansere karşı koruyucu etkisi kanıtlandı! Sayısız faydası bulunuyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında pek çok kişi bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal yöntemlere başvuruyor. Meyve tüketimi hızla artarken, içerdiği bol miktardaki C vitamini ile en çok tercih edilen meyvelerin başında gelen kamkat, enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi sebebiyle de pek çok kişi tarafından tüketiliyor.