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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kansere karşı koruyucu etkisi kanıtlandı! Sayısız faydası bulunuyor Kansere karşı koruyucu etkisi kanıtlandı! Sayısız faydası bulunuyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirmek isteyen vatandaşlar farklı yöntemlere başvuruyor. Bol miktarda C vitamini içeren 'altın portakal' olarak anılan kamkat, son dönemde en çok tercih edilen meyvelerin başında geliyor. Kamkatın hücre üretimini desteklediğini ifade eden uzmanlar, akciğer kanserine karşı koruyucu bir meyve olduğunun da altını çiziyor. Giriş Tarihi: 15.12.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 09:49
Koronavirüsle mücadele kapsamında pek çok kişi bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal yöntemlere başvuruyor. Meyve tüketimi hızla artarken, içerdiği bol miktardaki C vitamini ile en çok tercih edilen meyvelerin başında gelen kamkat, enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi sebebiyle de pek çok kişi tarafından tüketiliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Meyvenin sayısız faydası olduğunu anlatan diyetisyen Derya Zünbülcan, "Aslında bu küçük mucize 'altın portakal' diye anılıyor. Bol miktarda C vitamini, A vitamini, B1, B2 ve B3 içeriyor. İçerdiği bu vitaminler sayesinde hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de olabilecek enfeksiyonlara karşı koruma kalkanı sağlıyor.
Doğal koruyucu, hücrelerin üretimini destekliyor. Kanserden, gripten koruyor. Soğuk algınlığı, grip, nezle, koronavirüs hangisi olursa olsun bağışıklık sisteminizi adeta ayağa kaldıran bir meyve. Küçük olduğuna bakmayın, kuvveti gerçekten oldukça büyük" dedi.
"AKCİĞER KANSERİNE KARŞI KORUYUCU OLDUĞU KANITLANMIŞ"
Günde 5- 6 kamkat tüketmek gerektiğini anlatan Zünbülcan, "Bu miktar günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse yarısını sağlamış oluyor. 8- 10 adet kamkat yaklaşık 10 gram lif içeriyor ve bu lif, bağışıklık sisteminizin korunmasını, bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlıyor.
Aynı zamanda kamkat yüksek A vitamini içeriyor. Göz sağlığına çok büyük faydası var. Kırışıklıkların oluşmasını istemeyenler de mutlaka kamkatı diyetlerine eklemeliler.