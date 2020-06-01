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Son dakika: Dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak?
Son dakika... Yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını sonrası 1 Haziran'da iç hat uçuşları başladı. Normalleşme takvimi sürecinde yurt içi uçuşların açılması ile birlikte yurt dışı seferlerinin hangi tarihte başlayacağı merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 01.06.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 16:47
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