Son dakika: Dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak?

Son dakika... Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadelede salgının kontrol altına alınması ve vaka sayılarının azalması ile birlikte kontrollü normal hayata geçiş başladı. Bu kapsamda 1 Haziran'da normalleşme döneminin ilk uçak seferi yapıldı. Sefer yüzde 65 doluluk oranıyla yapılırken, uçağa binerken yolcuların ateşleri ölçüldü. Bu gelişmelerin ardından yurt dışı uçak seferlerinin hangi tarihte başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...