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Haberler Galeri Son dakika: Dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak?

Son dakika: Dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak?

Son dakika... Yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını sonrası 1 Haziran'da iç hat uçuşları başladı. Normalleşme takvimi sürecinde yurt içi uçuşların açılması ile birlikte yurt dışı seferlerinin hangi tarihte başlayacağı merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 16:47
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Son dakika: Dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak?

Son dakika... Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadelede salgının kontrol altına alınması ve vaka sayılarının azalması ile birlikte kontrollü normal hayata geçiş başladı. Bu kapsamda 1 Haziran'da normalleşme döneminin ilk uçak seferi yapıldı. Sefer yüzde 65 doluluk oranıyla yapılırken, uçağa binerken yolcuların ateşleri ölçüldü. Bu gelişmelerin ardından yurt dışı uçak seferlerinin hangi tarihte başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak?

DIŞ HAT UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının dış hatta 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

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Son dakika: Dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak?

NORMALLEŞME DÖNEMİNİN İLK UÇAK SEFERİ YAPILDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında mart ayı itibarıyla durdurulan hava yolu ulaşımında iç hat seferleri bugün itibarıyla başladı.

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Son dakika: Dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla ilk iç hat uçak seferi, İstanbul-Ankara arasında gerçekleştirildi.

Sefer yüzde 65 doluluk oranıyla yapılırken, uçağa binerken yolcuların ateşleri ölçüldü. Yolculara uçakta maske, antiseptik mendil gibi ürünlerin yer aldığı "hijyen seti" dağıtıldı.

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Son dakika: Dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak?

Sosyal mesafe kuralının uygulandığı seyahat sırasında hostesler koridorda dolaştılar, yolcuları çeşitli konularda bilgilendirdiler. Su ise tek kullanımlık üstü kapalı bardaklarda ikram edildi.