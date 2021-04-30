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Haberler Galeri Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Sputnik V aşısı türü ve özellikleri nedir? Sputnik V kimin, nerenin, hangi ülkenin?

Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Sputnik V aşısı türü ve özellikleri nedir? Sputnik V kimin, nerenin, hangi ülkenin?

Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Dünyada 60'tan fazla ülkenin tescil ettiği Kovid-19 aşısı Sputnik V, iki farklı doz ile antikor üretme yeteneğine sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildiğini açıklamasının ardından aşının ne zaman geleceği merak edilmeye başlandı. Peki, Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Sputnik V aşısı türü ve özellikleri nedir? Sputnik V kimin, nerenin, hangi ülkenin? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 16:44
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Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Sputnik V aşısı türü ve özellikleri nedir? Sputnik V kimin, nerenin, hangi ülkenin?

Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Türkiye'ye getirileek olan Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildi. Aşının hangi tarihte getirileceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sputnik V aşısı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Sputnik V aşısı türü ve özellikleri nedir? Sputnik V kimin, nerenin, hangi ülkenin? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Sputnik V aşısı türü ve özellikleri nedir? Sputnik V kimin, nerenin, hangi ülkenin?

SPUTNİK V AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Sputnik V aşısının mayıs ayı içerisinde Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor. Aşının net olarak hangi tarihte geleceği henüz açıklanmadı.

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Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Sputnik V aşısı türü ve özellikleri nedir? Sputnik V kimin, nerenin, hangi ülkenin?

SPUTNİK V AŞISI KİMİN, HANGİ ÜLKENİN?

Sputnik V aşısı, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Viscoran İlaç şirketi tarafından üretilmiştir.

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Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Sputnik V aşısı türü ve özellikleri nedir? Sputnik V kimin, nerenin, hangi ülkenin?

SPUTNİK V AŞISI TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Sputnik V, soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsten (Viral vektör) alınan, ayrı dozlar halinde uygulanan iki virüs bileşeni (rAd26 ve rAd5) içeriyor. Şempanzelerde grip hastalığı yapan bir virüs olan adenovirüsün genetik olarak koronavirüs proteini ile desteklenerek insana verildiğinde bağışıklık sağladığı teorisi üzerine kurulu olan bu tip aşılar, yıllardır ebola, zika, chikungunya gibi viral hastalıklara karşı denendiği için uzun süredir Faz 3 aşamasında bulunuyordu.

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Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Sputnik V aşısı türü ve özellikleri nedir? Sputnik V kimin, nerenin, hangi ülkenin?

Aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmanın yanı sıra zayıflatıldıklarından insanlarda hastalık yapmıyor.

Viral vektör aşılarının en avantajlı tarafı 2-8 santigrat derece arasında, yani rutin kullanılan aşı dolaplarında saklanabilmeleri olarak gösteriliyor. Bu özelliği aşının sevkiyatını da kolaylaştırıyor.