Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Sputnik V aşısı türü ve özellikleri nedir? Sputnik V kimin, nerenin, hangi ülkenin?

Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Dünyada 60'tan fazla ülkenin tescil ettiği Kovid-19 aşısı Sputnik V, iki farklı doz ile antikor üretme yeteneğine sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildiğini açıklamasının ardından aşının ne zaman geleceği merak edilmeye başlandı. Peki, Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Sputnik V aşısı türü ve özellikleri nedir? Sputnik V kimin, nerenin, hangi ülkenin? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 16:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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