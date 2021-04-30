ŞOK hafta sonu kampanyası başladı! 30 Nisan-4 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 30 Nisan - 4 Mayıs 2021 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyaları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Aman Kaçırma başlığı altında yayımlanan katalogda sürpriz ürünler yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 30 Nisan-4 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...