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Haberler Galeri ŞOK hafta sonu kampanyası başladı! 30 Nisan-4 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK hafta sonu kampanyası başladı! 30 Nisan-4 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 30 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin bu hafta sonu satışa çıkması beklenen aktüel ürünler listesi, tam kapanma nedeniyle cuma günü raflarda yerini aldı. Birçok ürünün satışa çıktığı ŞOK kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler olacak? ŞOK 30 Nisan - 4 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu kampanyaları neler? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 17:06
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ŞOK hafta sonu kampanyası başladı! 30 Nisan-4 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 30 Nisan - 4 Mayıs 2021 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyaları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Aman Kaçırma başlığı altında yayımlanan katalogda sürpriz ürünler yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 30 Nisan-4 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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ŞOK hafta sonu kampanyası başladı! 30 Nisan-4 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Termostatlı Midi Fırın

•50 – 320 derece bağımsız ayarlanabilir çift termostat• Bağımsız sıcaklık ayarı yapılabilen alt ve üst rezistanslar• 45x35 kare tepsi• Yüksek ısıya dayanıklı ön cam• Izgara ve fırın fonksiyonu• Elektro statik boyalı dış gövde• Stok 5.000 adet

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ŞOK hafta sonu kampanyası başladı! 30 Nisan-4 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Blender Seti KHN-4440

• Güçlü DC motor • 2 farklı hız düğmesi• Parçalayıcı haznesi 500 ml kapasite• Paslanmaz çelik bıçaklar • Çırpıcı aparat• Ayrılabilir parçalar bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur• Emniyet kilitli kapak• Güç: 500 Watt max• Stok 5.000 adet

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ŞOK hafta sonu kampanyası başladı! 30 Nisan-4 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

İçi Dışı Sırlı Güveç Tencere

• 3 lt • Kolay temizleme• Kullanmada önce yağlamagerektirmeyen iç yüzey• Elektrikli fırında,ekmek fırınında• Yoğurt mayalamadakullanılabilir• Ocak üstü kullanımauygun değildir

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ŞOK hafta sonu kampanyası başladı! 30 Nisan-4 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Tuzluk ve Baharatlık Çeşitleri

• Wings Baharatlık 190 ml• Urban Kavanoz 300 cc• Biber Baharatlık 210 cc• Perla Tuzluk• Kavis Tuzluk