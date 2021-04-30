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ŞOK hafta sonu kampanyası başladı! 30 Nisan-4 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK 30 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin bu hafta sonu satışa çıkması beklenen aktüel ürünler listesi, tam kapanma nedeniyle cuma günü raflarda yerini aldı. Birçok ürünün satışa çıktığı ŞOK kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler olacak? ŞOK 30 Nisan - 4 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu kampanyaları neler? İşte merak edilenler...