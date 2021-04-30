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Son dakika | Görülmesi imkansız olay! Mavi balina bakın nerede kıyıya vurdu? Uzmanlar perde arkasını açıkladı
Son dakika | Afrika ülkesi Namibya'da eşine az rastlanan bir olay meydana geldi. 18.2 metre uzunluğundaki mavi balina kıyıya vurdu. Görüntüsüyle görenleri şaşkına çeviren balinanın Afrika'da kıyıya vuran ilk Antarktika balinası olduğu kaydedildi. Yaşam alanının çok uzaklarında Afrika'da 2 gün önce sahile vuran balinanın kanlar içinde bulunduğu bildirildi. Yetkililer bu görülmesi zor olayın perde arkasına ulaştı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 30.04.2021 16:33Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 17:15