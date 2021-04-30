30 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika | Görülmesi imkansız olay! Mavi balina bakın nerede kıyıya vurdu? Uzmanlar perde arkasını açıkladı

Son dakika | Görülmesi imkansız olay! Mavi balina bakın nerede kıyıya vurdu? Uzmanlar perde arkasını açıkladı

Son dakika | Afrika ülkesi Namibya'da eşine az rastlanan bir olay meydana geldi. 18.2 metre uzunluğundaki mavi balina kıyıya vurdu. Görüntüsüyle görenleri şaşkına çeviren balinanın Afrika'da kıyıya vuran ilk Antarktika balinası olduğu kaydedildi. Yaşam alanının çok uzaklarında Afrika'da 2 gün önce sahile vuran balinanın kanlar içinde bulunduğu bildirildi. Yetkililer bu görülmesi zor olayın perde arkasına ulaştı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 17:15
  • 1
  • 197
Son dakika | Görülmesi imkansız olay! Mavi balina bakın nerede kıyıya vurdu? Uzmanlar perde arkasını açıkladı

Antarktika bölgesinde yaşayan 18.2 metrelik ve tonlarca ağırlığındaki dev balina Afrika ülkesi Namibya'daki sahile vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 197
Son dakika | Görülmesi imkansız olay! Mavi balina bakın nerede kıyıya vurdu? Uzmanlar perde arkasını açıkladı

Namibya'nın Walvis Körfezi yakınlarında kıyıya vuran tonlarca ağırlığındaki dev mavi balina şakınlık yarattı.Yaşam alanı Antarktika sahillerinden çok uzakta kıyıya vuran 18.2 metrelik mavi balinanın bir gemiyle çarpışması sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Yetkililer, balinanın bir kaç gün önce kanlar içinde karaya vurduğunu ifade etti.

  • 3
  • 197
Son dakika | Görülmesi imkansız olay! Mavi balina bakın nerede kıyıya vurdu? Uzmanlar perde arkasını açıkladı

GÜNEY AFRİKA'DAKİ İLK VAKA

Öte yandan, Namibya Yunus Projesi (NPD) koruma uzmanı Simon Elwen, "Bu olay alttür Antarktika mavi balinasının Güney Afrika'daki ilk kez karaya oturmasıdır" dedi. Uzmanlar, mavi balinaların yetişkin olduklarında yaklaşık 30 metre uzunluğa ve 150 ton ağırlığa ulaşabildiğini, dolayısıyla karaya vuran balinanın bir yavru olduğunu açıkladı.

  • 4
  • 197
Son dakika | Görülmesi imkansız olay! Mavi balina bakın nerede kıyıya vurdu? Uzmanlar perde arkasını açıkladı

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 197
Son dakika | Görülmesi imkansız olay! Mavi balina bakın nerede kıyıya vurdu? Uzmanlar perde arkasını açıkladı

Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şok etti!

Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı.