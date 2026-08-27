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Spor salonunda kadına saldırı! Boğazını sıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mersin'de bir spor salonunda kan donduran kadına şiddet olayı yaşandı. 33 yaşındaki Aylin D., tartıştığı Kürşat T. isimli şahıs tarafından boğazı sıkılarak darbedildi. Genç kadının nefessiz kaldığı dehşet anlarında araya giren başka bir kadın olası bir faciayı önledi.

Spor salonunda kadına saldırı! Boğazını sıktı 1

Olay, 5 Haziran günü öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesinde meydana geldi.

Spor salonunda kadına saldırı! Boğazını sıktı 2

Spor salonuna gelen Aylin D. (33) ile Kürşat T. (33) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

MERSİN'DE SPOR SALONUNDA KADINA ŞİDDET KAMERADA

Tartışma sırasında Kürşat T., Aylin D.'nin boğazını sıktı. Bu sırada salonda bulunan başka bir kadın araya girerek Kürşat T.'yi uzaklaştırdı.

Spor salonunda kadına saldırı! Boğazını sıktı 3

Kürşat T. olaydan sonra Aylin D.'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Spor salonunda kadına saldırı! Boğazını sıktı 4

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürşat T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Spor salonunda kadına saldırı! Boğazını sıktı 5

Öte yandan olay, spor salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların tartıştığı, Kürşat T.'nin, Aylin D.'nin boğazını sıktığı, bu sırada salonda bulunan başka bir kadının araya girdiği anlar yer aldı.

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