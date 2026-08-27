Araçlara çarpa çarpa ilerliyorlar! Ters yön kabusu esnafı harekete geçirdi

"ARAÇLARIMIZA 15-20 BİN LİRA HASAR VERDİLER"

Erzincan Kapı esnafından Ferit Aydın, kendi imkanlarıyla astıkları tabelanın da soruna tam olarak çözüm olmadığını söyledi. Aydın, "Fakat bu da yeterli değil. Aslında karşıdan geldiğinde bir pırıltı oluyor. Tek yön tabelası olmasına rağmen yine de araçlar buraya giriyorlar. Burada kaza oldu, araçlarımıza vurdular. Bu konuda yetkililerden bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.