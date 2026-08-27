Araçlara çarpa çarpa ilerliyorlar! Ters yön kabusu esnafı harekete geçirdi
Erzurum'da ters yönden gelen araçlar nedeniyle zor günler yaşayan esnaf, çözümü kendi hazırladığı "Ters yön" tabelasını asmakta buldu. Sürücülerin tabelalara rağmen yanlış yola girdiğini belirten esnaf, araçlarında 15-20 bin liralık hasar oluştuğunu söyledi.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bazı sürücülerin ters yönde ilerlemesi hem trafik güvenliğini tehdit ediyor hem de bölgedeki esnafı mağdur ediyor.
Muratpaşa Mahallesi Yeni Kapı Caddesi'ndeki 3 kollu yolda sık sık yaşanan ters yön ihlalleri nedeniyle harekete geçen esnaf, sürücüleri uyarmak için kendi imkanlarıyla "Ters yön" yazılı bir tabela hazırladı.
Lamba direğine asılan tabela ile sürücülerin dikkatinin çekilmesi amaçlanırken, esnaf sorunun tamamen çözülmediğini belirtti.
NAVİGASYON SÜRÜCÜLERİ YANLIŞ YOLA SOKUYOR
Bölgede ters yön ve tek yön tabelalarının bulunduğunu belirten esnaf, mevcut işaretlerin bazı sürücüler tarafından fark edilmediğini ifade etti.
Özellikle şehir dışından gelen ve yabancı plakalı araçların navigasyon nedeniyle ters yöne girdiği belirtilirken, yanlış yöne giren araçların akan trafikte geri geri çıkmaya çalışmasının da tehlike oluşturduğu aktarıldı.