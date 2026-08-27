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Araçlara çarpa çarpa ilerliyorlar! Ters yön kabusu esnafı harekete geçirdi

Giriş Tarihi:
İHA
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Erzurum'da ters yönden gelen araçlar nedeniyle zor günler yaşayan esnaf, çözümü kendi hazırladığı "Ters yön" tabelasını asmakta buldu. Sürücülerin tabelalara rağmen yanlış yola girdiğini belirten esnaf, araçlarında 15-20 bin liralık hasar oluştuğunu söyledi.

Araçlara çarpa çarpa ilerliyorlar! Ters yön kabusu esnafı harekete geçirdi 1

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bazı sürücülerin ters yönde ilerlemesi hem trafik güvenliğini tehdit ediyor hem de bölgedeki esnafı mağdur ediyor.

Araçlara çarpa çarpa ilerliyorlar! Ters yön kabusu esnafı harekete geçirdi 2

Muratpaşa Mahallesi Yeni Kapı Caddesi'ndeki 3 kollu yolda sık sık yaşanan ters yön ihlalleri nedeniyle harekete geçen esnaf, sürücüleri uyarmak için kendi imkanlarıyla "Ters yön" yazılı bir tabela hazırladı.

Araçlara çarpa çarpa ilerliyorlar! Ters yön kabusu esnafı harekete geçirdi 3

Lamba direğine asılan tabela ile sürücülerin dikkatinin çekilmesi amaçlanırken, esnaf sorunun tamamen çözülmediğini belirtti.

Araçlara çarpa çarpa ilerliyorlar! Ters yön kabusu esnafı harekete geçirdi 4

NAVİGASYON SÜRÜCÜLERİ YANLIŞ YOLA SOKUYOR

Bölgede ters yön ve tek yön tabelalarının bulunduğunu belirten esnaf, mevcut işaretlerin bazı sürücüler tarafından fark edilmediğini ifade etti.

Araçlara çarpa çarpa ilerliyorlar! Ters yön kabusu esnafı harekete geçirdi 5

Özellikle şehir dışından gelen ve yabancı plakalı araçların navigasyon nedeniyle ters yöne girdiği belirtilirken, yanlış yöne giren araçların akan trafikte geri geri çıkmaya çalışmasının da tehlike oluşturduğu aktarıldı.

Araçlara çarpa çarpa ilerliyorlar! Ters yön kabusu esnafı harekete geçirdi 6

"ARAÇLARIMIZA 15-20 BİN LİRA HASAR VERDİLER"

Erzincan Kapı esnafından Ferit Aydın, kendi imkanlarıyla astıkları tabelanın da soruna tam olarak çözüm olmadığını söyledi. Aydın, "Fakat bu da yeterli değil. Aslında karşıdan geldiğinde bir pırıltı oluyor. Tek yön tabelası olmasına rağmen yine de araçlar buraya giriyorlar. Burada kaza oldu, araçlarımıza vurdular. Bu konuda yetkililerden bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Araçlara çarpa çarpa ilerliyorlar! Ters yön kabusu esnafı harekete geçirdi 7

Araçlarında oluşan hasara dikkat çeken Aydın, "Şu anki şartlarda araçlarımıza 15-20 bin lira civarında hasar verdiler. Günde 10-15 tane araç rahat geçiyor. Özellikle şehir dışından gelen araçlar çok burada. Navigasyon yanlış yönlendiriyor. Ondan dolayı buraya devamlı arabalar ters yönden giriyorlar. Tabelanın çok fazla bir etkisi de olmadı" ifadelerini kullandı.

Araçlara çarpa çarpa ilerliyorlar! Ters yön kabusu esnafı harekete geçirdi 8

Esnaf, bölgede daha kalıcı bir çözüm bulunması için yetkililerden destek bekliyor.

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