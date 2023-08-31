Sosyetede ’yanlış kanser teşhisi’ skandalı! Talihsiz olayda yeni gelişme

KEMOTERAPİ BİLE ALDI!

Hastanede göğsünden biyopsi örneği alındı. Yine İzmir'in en ünlü laboratuvarında yapılan tahlillerde Sena Kardıçalı ile kanserli bir hastanın raporları karıştı. Genç kızın kanser teşhisi alması ile aile yıkıldı. Vakit kaybetmeden kemoterapiye başlandı.