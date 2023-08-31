31 Ağustos 2023, Perşembe
Sosyetede 'yanlış kanser teşhisi' skandalı! Talihsiz olayda yeni gelişme
İzmir'de İbrahim ve Şebnem Kardıçalı çiftinin kızları 26 yaşındaki Sena Kardıçalı'nın laboratuvar sonuçları karışması üzerine genç kadına meme kanseri teşhisi konuldu. Aldıkları haber karşısında yıkılan aile, hemen tedaviye başlayarak kemoterapi gördü. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Soluğu mahkemede alan aile, laboratuvara 2 milyon liralık dava açtı. Kardıçalı ailesine travma yaşatan olayda flaş bir gelişme de yaşandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.08.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 10:33
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8