31 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sosyetede 'yanlış kanser teşhisi' skandalı! Talihsiz olayda yeni gelişme

Sosyetede 'yanlış kanser teşhisi' skandalı! Talihsiz olayda yeni gelişme

İzmir'de İbrahim ve Şebnem Kardıçalı çiftinin kızları 26 yaşındaki Sena Kardıçalı'nın laboratuvar sonuçları karışması üzerine genç kadına meme kanseri teşhisi konuldu. Aldıkları haber karşısında yıkılan aile, hemen tedaviye başlayarak kemoterapi gördü. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Soluğu mahkemede alan aile, laboratuvara 2 milyon liralık dava açtı. Kardıçalı ailesine travma yaşatan olayda flaş bir gelişme de yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.08.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 10:33
  • 1
  • 8
Sosyetede ’yanlış kanser teşhisi’ skandalı! Talihsiz olayda yeni gelişme

İzmir sosyetesinin en köklü ailesi, kızlarının kanser haberiyle sarsıldı… İddiaya göre İzmir'in tanınmış isimlerinden Kardıçalı Ailesi üyelerinden İbrahim-Şebnem Kardıçalı çiftinin 26 yaşındaki kızları Sena, kısa süre önce rahatsızlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Sosyetede ’yanlış kanser teşhisi’ skandalı! Talihsiz olayda yeni gelişme

KEMOTERAPİ BİLE ALDI!

Hastanede göğsünden biyopsi örneği alındı. Yine İzmir'in en ünlü laboratuvarında yapılan tahlillerde Sena Kardıçalı ile kanserli bir hastanın raporları karıştı. Genç kızın kanser teşhisi alması ile aile yıkıldı. Vakit kaybetmeden kemoterapiye başlandı.

  • 3
  • 8
Sosyetede ’yanlış kanser teşhisi’ skandalı! Talihsiz olayda yeni gelişme

AİLE BİR ŞOK DAHA YAŞADI

Ancak kısa süre sonra skandal gerçek ortaya çıktı. Raporların karıştırılmasının anlaşılması üzerine aile bir şok daha yaşadı.

  • 4
  • 8
Sosyetede ’yanlış kanser teşhisi’ skandalı! Talihsiz olayda yeni gelişme

'TAKSİRLE ADAM YARALAMA' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Kardıçalı Ailesi, kendilerine bu acıyı yaşatan kızlarına da kanser olmadığı halde kemoterapi uygulanmasına yol açan laboratuvara, taksirle adam yaralama suçundan dava açtı.

  • 5
  • 8
Sosyetede ’yanlış kanser teşhisi’ skandalı! Talihsiz olayda yeni gelişme

TAM 2 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT...

Ailenin maddi ve manevi tazminat davası açtığı ve 2 milyon liralık tazminat istediği ortaya çıktı.