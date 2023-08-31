31 Ağustos 2023, Perşembe
İş insanı dehşeti yaşamıştı! Görüntüler ortaya çıktı: Darp, tehdit, silah...
İstanbul Şişli'de yabancı uyruklu bir iş adamını silah zoruyla kaçırarak Gaziosmanpaşa'da bir adrese götüren şahıslar, burada 10 kişi ile darp ederek 7,3 milyon liralık senet imzalattı ve 14 bin dolar parasını aldı. Geriye kalan parasını getirmesi için serbest bırakılan adamın şikayeti üzerine ekipler 10 şüpheliyi tek tek tespit ederek yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Olay anına dair görüntülerde ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 31.08.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 11:05
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