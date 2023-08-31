İş insanı dehşeti yaşamıştı! Görüntüler ortaya çıktı: Darp, tehdit, silah...

ZORLA 270 BİN DOLARLIK SENET İMZALATTILAR

İş adamı A.Q.A. ifadesinde; Şişli ilçesinde aralarında daha önceden ticaret yaptıkları 2 kişinin olduğu toplamda 10 kişinin kendisini bir araca bindirip Gaziosmanpaşa ilçesinde açık adresini bilmediği bir yere götürdüklerini araç içerisinde kendisini silah ile tehdit ettiklerini, kendisini alıkoyduklarını, burada darp ederek 270 bin dolarlık senet imzalattıklarını, ayrıca şahıslara 14 bin dolar para verdiğini sonrasında geri kalan parayı bulması için şahısların kendisini serbest bıraktığını beyan etti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.