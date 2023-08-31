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İş insanı dehşeti yaşamıştı! Görüntüler ortaya çıktı: Darp, tehdit, silah...

İstanbul Şişli'de yabancı uyruklu bir iş adamını silah zoruyla kaçırarak Gaziosmanpaşa'da bir adrese götüren şahıslar, burada 10 kişi ile darp ederek 7,3 milyon liralık senet imzalattı ve 14 bin dolar parasını aldı. Geriye kalan parasını getirmesi için serbest bırakılan adamın şikayeti üzerine ekipler 10 şüpheliyi tek tek tespit ederek yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Olay anına dair görüntülerde ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 31.08.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 11:05
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İş insanı dehşeti yaşamıştı! Görüntüler ortaya çıktı: Darp, tehdit, silah...

Şişli'de 19 Ağustos günü akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yabancı uyruklu iş adamı A.Q.A. evine gideceği sırada önünü kesen bir araçtan inen kişiler silah zoruyla onu araca bindirdi. Araçta bir süre darp edip tehdit ettiler.

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İş insanı dehşeti yaşamıştı! Görüntüler ortaya çıktı: Darp, tehdit, silah...

Ardından Gaziosmanpaşa'da hiç bilmediği bir adrese götürüp darp etmeye devam ettiler. bir süre sonrada yine zorla 270 bin dolarlık senet imzalattılar. 14 bin dolar parasını da üzerinden alıp paranın geri kalanını getirmesi için zaman tanıyıp serbest bıraktılar. Serbest bırakılan iş adamı hemen durumu polise bildirmek için karakola gitti.

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İş insanı dehşeti yaşamıştı! Görüntüler ortaya çıktı: Darp, tehdit, silah...

ZORLA 270 BİN DOLARLIK SENET İMZALATTILAR
İş adamı A.Q.A. ifadesinde; Şişli ilçesinde aralarında daha önceden ticaret yaptıkları 2 kişinin olduğu toplamda 10 kişinin kendisini bir araca bindirip Gaziosmanpaşa ilçesinde açık adresini bilmediği bir yere götürdüklerini araç içerisinde kendisini silah ile tehdit ettiklerini, kendisini alıkoyduklarını, burada darp ederek 270 bin dolarlık senet imzalattıklarını, ayrıca şahıslara 14 bin dolar para verdiğini sonrasında geri kalan parayı bulması için şahısların kendisini serbest bıraktığını beyan etti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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İş insanı dehşeti yaşamıştı! Görüntüler ortaya çıktı: Darp, tehdit, silah...

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmalar sonrası incelenen kamera görüntülerinden olaya karışan şüpheliler tek tek tespit edildi. Gasp Büro Ekiplerinin dün yaptığı operasyonda şüpheliler Şeyhmus B.(52), Ferzende Ö.(52), Ömer Ö.(25) Yakup Ö.(24), Ali Ş. (45), Mahsum Ö.(42) Fesih Ö. (50), Alattin Ö.(24), Adem Ö.(17) ve Salih Ö.(28) gözaltına alındı.

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İş insanı dehşeti yaşamıştı! Görüntüler ortaya çıktı: Darp, tehdit, silah...

Ayrıca şahısların ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Adem Ö. isimli çocuk şahıs Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken diğer şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Gasp Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara teslim edildi.