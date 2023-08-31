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Haberler Galeri İlk zil 4 Eylül'de çalıyor! İşte MEB'in yeni eğitim programı! Veliler dikkat! Detayları netleşti

İlk zil 4 Eylül'de çalıyor! İşte MEB'in yeni eğitim programı! Veliler dikkat! Detayları netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl yapılacak okula uyum eğitimleri kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 1'inci sınıf öğrencileri 4-8 Eylül tarihleri arasında okullarıyla buluşacaklar. İlk ders zilinin çalma saati öncesinde MEB'in yeni eğitim programı da netleşti.

Giriş Tarihi: 31.08.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 09:30
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İlk zil 4 Eylül’de çalıyor! İşte MEB’in yeni eğitim programı! Veliler dikkat! Detayları netleşti

MEB takvimine göre 11 Eylül'de tüm sınıf ve kademelerde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ders zili çalacak. Bakanlık okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseye başlayacak öğrenciler için okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları hazırladı.

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İlk zil 4 Eylül’de çalıyor! İşte MEB’in yeni eğitim programı! Veliler dikkat! Detayları netleşti

SABAH, programın detaylarına ulaştı. Buna göre okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri, 4-8 Eylül arasında okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

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İlk zil 4 Eylül’de çalıyor! İşte MEB’in yeni eğitim programı! Veliler dikkat! Detayları netleşti

UYUM KOLAYLAŞACAK
Okul öncesinde aile ve çocuklarla gerçekleştirilecek uyum sürecine destek olmak amacıyla hazırlanan okula uyum rehberinde, uyum haftasına yönelik uygulama çizelgesi ile ilkokul 1'inci sınıflar için 9 etkinlik örneğine yer verildi.

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İlk zil 4 Eylül’de çalıyor! İşte MEB’in yeni eğitim programı! Veliler dikkat! Detayları netleşti

Uyum haftasında ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretime başlayan hazırlık ve 9. sınıf öğrencileriyle velileri, eğitim ve öğretim dönemi öncesi öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilecek.

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İlk zil 4 Eylül’de çalıyor! İşte MEB’in yeni eğitim programı! Veliler dikkat! Detayları netleşti

Ayrıca bir haftalık dönemde, öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkı sağlayacak becerilerin kazandırılması ve okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi hedeflendi.