İlk zil 4 Eylül’de çalıyor! İşte MEB’in yeni eğitim programı! Veliler dikkat! Detayları netleşti

MEB takvimine göre 11 Eylül'de tüm sınıf ve kademelerde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ders zili çalacak. Bakanlık okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseye başlayacak öğrenciler için okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları hazırladı.