31 Ağustos 2023, Perşembe
İlk zil 4 Eylül'de çalıyor! İşte MEB'in yeni eğitim programı! Veliler dikkat! Detayları netleşti
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl yapılacak okula uyum eğitimleri kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 1'inci sınıf öğrencileri 4-8 Eylül tarihleri arasında okullarıyla buluşacaklar. İlk ders zilinin çalma saati öncesinde MEB'in yeni eğitim programı da netleşti.
Giriş Tarihi: 31.08.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 09:30
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