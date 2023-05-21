Sosyal medyada sahte hesaplarla ’taciz’ tuzağı! Tahrik edici konuşmalar, ekran görüntüleri, WhatsApp yazışmaları...

"AVUKAT KİMLİĞİ ALTINDA BU İŞLERİN YAPILMASINI KABULLENEMİYORUM"



Şüphelenmesi üzerine işten ayrılmasına rağmen sanki şikayetçiymiş gibi üzerine dosya açılmaya devam edildiğini söyleyen Rabia Ç., "Sezgin A. ile iletişime geçtiğimde avukatların adıma icra dosyası açması ile tehdit edildim. Ama adıma açılmış bütün dosyalardan vazgeçmek istediğime dair dilekçeyi gerekli yerlere verdim. Şuan bile benim bu dosyalarımla ilgili işlemler devam ediyor. Ben sürekli karakola, adliyeye gitmek zorunda kalıyorum. Bu durumdan dolayı mağdurum. Beni taciz ettiği iddiasıyla yargılanan birçok kişinin ceza aldığını biliyorum. Hakkımda 300 küsur dosya var ama bilgim dışında, yeni açılmış dosyalar da olabilir. Ben aileme destek vermek isterken onlara daha çok masraf açtım. Bu yüzden üzgünüm. Bu kişilerin ceza almasını istiyorum. Avukat kimliği altında böyle işlerin yapılmasını kabullenemiyorum" diye konuştu.

