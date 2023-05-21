21 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Porsche 912'nin tüm parçalarını elden geçirdi 🚗 Hurdalıktan aldığı arabayı efsaneye çevirdi

Porsche 912'nin tüm parçalarını elden geçirdi 🚗 Hurdalıktan aldığı arabayı efsaneye çevirdi

Efsane kasa Porsche 912'i hurdalıktan satın alan kişi herkesi şaşırttı. Porsche hayranı olan bir kişi 'efsane kasa' olarak bilinen Porsche 912'i öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Uzun süren restorasyonun ardından yoğun talep oluştu ancak sahibi gelen teklifleri reddetti.

Giriş Tarihi: 21.05.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 09:06
  • 1
  • 130
Porsche 912’nin tüm parçalarını elden geçirdi 🚗 Hurdalıktan aldığı arabayı efsaneye çevirdi

Hurda haldeki Porsche 912, restore edildikten sonra oldukça güzel bir hale dönüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 130
Porsche 912’nin tüm parçalarını elden geçirdi 🚗 Hurdalıktan aldığı arabayı efsaneye çevirdi

İşte 1965/66 model Porsche 912'nin geçrdiği işlemler ve son hali...

  • 3
  • 130
Porsche 912’nin tüm parçalarını elden geçirdi 🚗 Hurdalıktan aldığı arabayı efsaneye çevirdi
  • 4
  • 130
Porsche 912’nin tüm parçalarını elden geçirdi 🚗 Hurdalıktan aldığı arabayı efsaneye çevirdi
  • 5
  • 130
Porsche 912’nin tüm parçalarını elden geçirdi 🚗 Hurdalıktan aldığı arabayı efsaneye çevirdi