Porsche 912'nin tüm parçalarını elden geçirdi 🚗 Hurdalıktan aldığı arabayı efsaneye çevirdi

Efsane kasa Porsche 912'i hurdalıktan satın alan kişi herkesi şaşırttı. Porsche hayranı olan bir kişi 'efsane kasa' olarak bilinen Porsche 912'i öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Uzun süren restorasyonun ardından yoğun talep oluştu ancak sahibi gelen teklifleri reddetti.