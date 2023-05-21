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Bodrum'da yürek yakan olay! 6 aylık Uraz bebekten sonra Karya'dan da acı haber geldi | Düğün yemeği ve ilaç iddiası...

Bodrum'da yürekleri yakan olay meydana geldi. İnci Sandık ile 3 çocuğu düğünde yedikleri tavuk sonrası fenalaştı. 6 aylık Uraz bebek kurtarılamadı. Talihsiz yavrunun 6 yaşındaki ablası Karya da tüm çabalara rağmen hayata gözlerini kapadı. Ailenin bir süre önce de evlerini ilaçladığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.05.2023 11:54
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Bodrum’da yürek yakan olay! 6 aylık Uraz bebekten sonra Karya’dan da acı haber geldi | Düğün yemeği ve ilaç iddiası...

Kahreden olay Bodrum'da yaşandı. İnci Sandık ile oğulları Sezai Talha, 6 aylık Uraz ve kızı Karya, dün sabah saatlerinde rahatsızlanınca Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bodrum’da yürek yakan olay! 6 aylık Uraz bebekten sonra Karya’dan da acı haber geldi | Düğün yemeği ve ilaç iddiası...

TAVUK MU İLAÇ MI?
Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan Uraz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Karya Sandık ise ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İnci Sandık ve oğlu Sezai Taha'nın durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Bodrum’da yürek yakan olay! 6 aylık Uraz bebekten sonra Karya’dan da acı haber geldi | Düğün yemeği ve ilaç iddiası...

Dün Uraz'ın hayatını kaybetmesinin ardından ablası Karya da bugün kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Bodrum’da yürek yakan olay! 6 aylık Uraz bebekten sonra Karya’dan da acı haber geldi | Düğün yemeği ve ilaç iddiası...

SIR OLAYI OTOPSİ ÇÖZECEK!
Uraz ve Karya'nın cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edileceği belirtildi.

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Bodrum’da yürek yakan olay! 6 aylık Uraz bebekten sonra Karya’dan da acı haber geldi | Düğün yemeği ve ilaç iddiası...

Sandık ailesi, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Yaşamını yitiren Uraz ve ablası Karya Sandık bugün ikindi namazına müteakip Ortakent Köyiçi Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.