Bodrum'da yürek yakan olay! 6 aylık Uraz bebekten sonra Karya'dan da acı haber geldi | Düğün yemeği ve ilaç iddiası...

Bodrum'da yürekleri yakan olay meydana geldi. İnci Sandık ile 3 çocuğu düğünde yedikleri tavuk sonrası fenalaştı. 6 aylık Uraz bebek kurtarılamadı. Talihsiz yavrunun 6 yaşındaki ablası Karya da tüm çabalara rağmen hayata gözlerini kapadı. Ailenin bir süre önce de evlerini ilaçladığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.05.2023 11:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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